Effort de collecte de fonds en cours pour le programme K-9 du comté de Lee – Shaw Local

DIXON – Si vous souhaitez aider le département du shérif du comté de Lee à financer ses officiers K-9 et avez également besoin de nouveaux vêtements, vous avez de la chance.

Des chemises et des sweats à capuche sont vendus pour aider à collecter des fonds pour les deux K-9 du département, Nemo et Henry, et leurs adjoints humains, Shea Drew et Mason Hollinger.

Les chemises coûtent 25 $ chacune et les sweats à capuche coûtent 45 $ chacun. Les tailles disponibles vont de la petite jeunesse à l’adulte 3XL. Les deux sont offerts dans la même couleur (vert) et le même style.

Les chemises sont disponibles au bureau d’affaires du shérif du comté de Lee pendant les heures normales d’ouverture, de 8 h 30 à 16 h 30 du lundi au vendredi. Le paiement s’effectue en espèces uniquement.

Mercredi, le département vendra des chemises et des sweats à capuche au marché de Dixon City.

Tous les profits des ventes de chemises/sweat à capuche bénéficieront à Bureau du shérif du comté de Lee Programme K-9.