Effondrement d’une falaise sur une plage britannique en raison de la chaleur torride, la vidéo devient virale

Une plage au Royaume-Uni s’est transformée en zone interdite, après l’effondrement d’une série de falaises dans une zone côtière, laissant derrière elle un énorme nuage de poussière. Selon The Telegraph, l’incident a eu lieu à Devon’s East Beach à Sidmouth le 8 août, et des témoins ont affirmé qu’il s’était d’abord produit avec deux énormes effondrements, puis plusieurs chutes de pierres plus petites, avec des morceaux de falaise tombant “toutes les demi-heures”. Selon certaines informations, ces ravages inattendus ont été causés par la chaleur torride qui s’est emparée du Royaume-Uni. Après l’incident, plusieurs photos et vidéos de l’incident ont fait surface en ligne.

Le rapport ajoute que l’augmentation de la température a provoqué des fissures dans les falaises fragiles de la côte jurassique et a également affaibli la surface fragile, entraînant des glissements de terrain. Selon un récent rapport de Ladbible, la première chute dramatique s’est produite à 9h30, suivie d’une autre chute importante et de plus petites chutes de pierres se produisant tout au long de la matinée. Un utilisateur de Twitter a partagé la vidéo de l’incident et a écrit: “Au moment où un énorme morceau de roche est tombé d’une falaise sur la plage en contrebas après qu’il se soit fissuré lors de la récente période de temps chaud, une grande partie de la falaise de Sidmouth, Devon, s’est écrasée sur la plage.” Le petit clip montre l’événement ébouriffant, qui a entraîné un énorme nuage de poussière.

Moment énorme morceau de roche tombe de la falaise sur la plage ci-dessous après qu’il s’est fissuré dans la récente période de temps chaud grande section de #Sidmouthcliff, #Devons’est écrasé sur la plage pic.twitter.com/w2lLaPFgs0 – NOUVELLES DU MONDE 6IX (@6ixworldnews) 9 août 2022

Maintenant, tout en avertissant les gens d’éviter de marcher sur la plage à cause des falaises instables, la police rurale de l’est du Devon a partagé une photo et tweeté : « Une autre grande falaise est tombée ce matin. Rappel aux usagers de la plage de ne pas marcher sur la plage à l’est de Sidmouth en raison des falaises instables qui pourraient tomber à tout moment.

Une autre grosse chute de falaise ce matin. Rappel aux plagistes de ne pas marcher sur la plage à l’est de #Sidmouth en raison de falaises instables qui pourraient tomber à tout moment. #signsthereforareason #sécuritédelaplage pic.twitter.com/7xY9NKc75Y – Police rurale de l’est du Devon (@EastDevonPolice) 8 août 2022

Heureusement, l’incident n’a fait aucun blessé, a rapporté Mirror. Lors d’une conversation avec le portail d’information, le Dorset Council a déclaré: «La chaleur provoque l’expansion des roches et, en particulier lors des fluctuations de température, toute fissure préexistante peut s’élargir et de nouvelles fissures peuvent également se former. Cela rend les falaises potentiellement plus instables et les chutes de pierres plus susceptibles de se produire. En outre, le rapport a blâmé les températures atteignant 40 degrés Celsius pour les deux glissements de terrain.

