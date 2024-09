Effondrement d’un pont à Dresde : la circulation est perturbée (VIDEOS) — RT World News

Des véhicules ont dû être redirigés et des bateaux ont dû être arrêtés après qu’une section du pont Carola soit tombée dans l’Elbe

Un tronçon de 100 mètres d’un pont de Dresde, en Allemagne, s’est effondré aux premières heures de mercredi, encombrant gravement le trafic local et sectionnant des conduites d’eau, ont rapporté les autorités locales. Personne n’a été blessé dans l’incident, le dernier tramway étant passé quelques minutes avant l’effondrement.

La police locale a indiqué avoir entendu un grand bruit vers 2h59 du matin. Lorsque les forces de l’ordre ont été appelées et sont arrivées sur les lieux à 3h01, la section du pont s’était complètement effondrée, a déclaré un porte-parole au Bild. Un tramway venait de dépasser la section sinistrée à 2h50 du matin, a précisé le magazine.

Des images de surveillance publiées en ligne montrent le moment de l’effondrement, accompagné d’une explosion de poussière et de vapeur. Une partie de la structure, comprenant un trottoir, une piste cyclable et deux voies de tramway de plus de 100 mètres de long, s’est effondrée dans l’Elbe.

Plus de détails sur #Dresde Effondrement d’un pont La nuit dernière, à 2h59 heure locale à Dresde, un grand bruit a retenti, après quoi une partie du pont Carola de Dresde s’est effondrée dans l’eau. Par un heureux hasard, personne n’a été blessé, même si un tramway de passagers était passé 9 m plus tôt pic.twitter.com/5K9JKd4NRF — Arthur Morgan (@ArthurM40330824) 11 septembre 2024

« En outre, en raison de l’éclatement de deux grandes conduites de chauffage urbain, nous sommes confrontés à un problème : l’approvisionnement en eau chaude est complètement interrompu dans toute la capitale du Land, Dresde », Le porte-parole des pompiers, Michael Klahre, a déclaré dans un communiqué plus tard dans la journée, avertissant du risque d’un nouvel effondrement.

De l’eau atteignant 115°C s’est échappée des canalisations et s’est répandue dans les environs, rapporte Bild.















En raison de l’effondrement partiel du pont Carola, le trafic du tramway est détourné, a annoncé la société de transport municipale DVB sur X.

Bien qu’il s’agisse de l’un des quatre ponts sur l’Elbe dans le centre-ville de Dresde, la circulation fluviale devra être interrompue pendant une durée indéterminée, selon les responsables de la ville.

La cause de l’effondrement n’a pas encore été déterminée. Les services d’urgence sont à pied d’oeuvre dans la zone.

En juin, la Deutsche Welle a averti que pas moins de 5 000 ponts routiers du pays avaient besoin d’être réparés d’urgence. Le même mois, plusieurs associations allemandes de construction ont averti que les coupes budgétaires fédérales prévues pourraient s’avérer néfastes. « fatal » aux infrastructures du pays.