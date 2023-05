Effondrement d’un immeuble dans l’Iowa: la famille d’une femme sauvée révèle comment des cris l’ont sauvée de la démolition

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

Une femme qui a été secourue près de 24 heures après l’effondrement de son immeuble à Davenport, dans l’Iowa, a échappé de peu à une démolition planifiée. Sa famille attribue son évasion non pas aux équipes de secours mais aux personnes criant son nom dans la rue.

Lisa Brooks parlait avec un parent au téléphone lorsque son complexe d’appartements de six étages au 324, rue Main s’est effondré dimanche soir. Huit personnes ont été secourues dans les douze premières heures de la tragédie, mais il n’y avait aucun signe de Mme Brooks.

Pendant une journée entière, les membres de la famille ont espéré un miracle au milieu des rapports des responsables de la ville selon lesquels la démolition était imminente car la structure était trop instable. Mais à la onzième heure, Mme Brooks a été secourue par les pompiers après avoir réussi à appeler sa fille et à alerter les autorités sur son sort.

L’arrière-petite-fille de Mme Brooks, Pauletta Joeanna, a déclaré L’indépendant mardi que Mme Brooks était inconsciente depuis longtemps. Elle a attribué l’évasion de dernière minute de son arrière-grand-mère en partie aux membres de sa famille qui étaient sur les lieux. Des images dramatiques publiées par Mme Joeanna montrent également que Mme Brooks s’échappe alors qu’elle est mise en sécurité par un pompier.

« Elle est à la maison, elle va bien maintenant. Elle s’était évanouie sous le canapé et la seule raison pour laquelle elle s’est réveillée est que nous criions son nom », a déclaré Mme Joeanna.

Lors d’une conférence de presse mardi, le maire de Davenport, Mike Matson, a admis qu’il ne savait pas pourquoi Mme Brooks n’avait pas été retrouvée plus tôt malgré l’utilisation d’unités K-9 pour rechercher des humains dans les décombres.

« Une question commune est, pourquoi était-elle toujours là et pourquoi n’a-t-elle pas été retrouvée plus tôt ? Je vais être complètement transparent avec vous, je ne sais pas. Nous ne savons pas. Mais comprenez que moi et la ville, nous nous engageons à découvrir pourquoi », a déclaré M. Matson.

Le maire a également confirmé que cinq locataires sont portés disparus. Deux d’entre eux, Branden Colvin et Ryan Hitchcock, se trouveraient dans le bâtiment. Le mardi matinune foule s’est rassemblée devant le bâtiment avec des pancartes indiquant « La corruption effondre les communautés » et scandant « Sauvez Branden, sauvez Ryan ! »

La transition vers une phase de récupération et les plans de démolition ont été annoncés même pas 24 heures après l’effondrement, mais les autorités ont depuis déclaré qu’elles avaient commencé le processus d’autorisation mais qu’elles organiseraient la démolition de manière modérée et contrôlée ultérieurement.

Les pompiers sauvent la locataire Lisa Brooks (Pauletta Joeanna)

Des habitants de Davenport devant un immeuble qui s’est effondré dimanche (PA)

« Dans l’intérêt de la sécurité publique, la Ville évalue en permanence le moment de la démolition du 324, rue Main depuis son effondrement initial il y a 36 heures », a déclaré un responsable de la stratégie de la ville. KWQC dans un rapport.

« La démolition est un processus en plusieurs phases qui comprend l’autorisation et la mise en place de l’équipement qui commencera aujourd’hui. Le calendrier de la démolition physique de la propriété est toujours en cours d’évaluation. Le bâtiment reste structurellement précaire et en danger imminent d’effondrement.

Confronté aux journalistes, M. Matson a déclaré que « les plans de démolition ont été continuellement évalués », mais a refusé de dire si le sauvetage de Mme Brooks était un facteur déterminant dans la réévaluation.

Les équipes d’urgence sur les lieux de l’effondrement d’un bâtiment à Davenport, Iowa (PA)

Un pompier passe au peigne fin les décombres à la recherche de survivants (PA)

Le chef de la police de Davenport, Jeff Bledel, a déclaré que le département avait tenu des réunions d’urgence lundi soir avec les familles de M. Colvin et de M. Hitchcock, les hommes craignant d’être toujours dans le bâtiment, pour débriefer les opérations en cours.

Les experts ont déclaré que la structure construite dans les années 1900 est extrêmement instable. En raison de la disposition du bâtiment, avec la partie arrière en briques retenant une grande partie de la structure en acier, les responsables ont déclaré qu’il n’y avait probablement pas d’espaces vides où les victimes piégées auraient pu se réfugier.

Les autorités ont déclaré que son état de fragilité s’aggrave avec le temps et que la possibilité d’un nouvel effondrement est maintenant imminente.

« Nous voulons faire sortir tout le monde, nous voulons le faire maintenant », a déclaré le prévôt des incendies J Morris alors qu’il fondait en larmes lors de la conférence de presse de mardi. « Alors comprenez, ce n’est pas que nous ne voulons pas faire ça… c’est que nous devons le faire de manière sûre. »

Le maire Matson a félicité les premiers intervenants d’avoir risqué leur vie avec leur réponse rapide et a dénoncé les critiques suscitées après l’annulation des recherches. Il a déclaré que les chirurgiens effectuaient des chirurgies traumatiques dans les environs du bâtiment effondré et que les pompiers étaient entrés dans des endroits vides extrêmement dangereux, avec pour seul objectif de sauver des vies.

« Tous ces gens sont arrivés au milieu de la nuit, évaluant immédiatement … [knowing] cette chose est dangereuse et va n’importe où », a-t-il déclaré.

«Il y a des héros qui sont entrés dans ce bâtiment… sortez de ça. Voulez-vous venir à quelqu’un? Ici, je me tiens juste devant vous. Ce sont eux qui sauvent des vies.

Des manifestants sur le site de l’effondrement d’un immeuble à Davenport (Photos de Joseph Cress; Iowa City Press-Citizen, membre du USA TODAY NETWORK)

Un autobus scolaire passe devant l’épave (Quad City Times)

La ville a été en contact avec le propriétaire de l’immeuble Andrew Wold. M. Morris a déclaré que les agences d’État coordonnaient l’agence qui dirigerait l’enquête, mais qu’aucune accusation pénale n’avait encore été déposée.

Malgré une myriade de rapports de locataires passés et actuels indiquant que les conditions de l’immeuble n’étaient pas sécuritaires, un ingénieur en structure embauché par le propriétaire a jugé la structure sécuritaire.

Les résidents de l’immeuble se sont longtemps plaints de problèmes avec celui-ci. L’an dernier, près de 20 permis ont été déposés, principalement pour des problèmes de plomberie ou d’électricité, selon la Presse associée. Le dernier permis pour le bâtiment a été déposé le 2 mars et comportait « divers » dans la description.

Le résident Todd Wilson a déclaré avoir reçu un appel de la ville l’année dernière lui disant d’évacuer son appartement dans les 48 heures car des briques tombaient.

« Ce qu’ils ont fait, c’est qu’ils ont changé de propriétaire et ils leur ont donné le temps de le réparer, mais ils ne l’ont pas fait correctement », a déclaré M. Wilson. Le Quad-City Times.

Jennifer Smith, dont l’entreprise est située dans le bâtiment, a déclaré avoir entendu parler de l’explosion pour la première fois par son mari, qui travaille pour Mid-American Energy.

«Cela semble mauvais, mais nous appelons la ville et déposons des plaintes depuis décembre. Notre salle de bain s’est effondrée en décembre », a déclaré Mme Smith au Quad-City Times. « Les locataires nous ont dit que le bâtiment allait s’effondrer. »

Mme Smith a déclaré que les dégâts d’eau étaient apparents depuis qu’ils avaient emménagé dans leur espace en hiver. Le copropriétaire de son entreprise, Deonte Mack, a déclaré que des équipes de pompiers étaient dans le bâtiment pas plus tard que jeudi pour une inspection.

Le Quad-City Times rapporte que le propriétaire du constructeur est Andrew Wold, 41 ans. Selon un profil publié sur le site Web du point de vente en 2016, M. Wold est un acheteur immobilier passionné avec un important portefeuille.

« J’aime acheter des blocs », a-t-il déclaré à l’époque. « J’aime pouvoir contrôler la zone, la contrôler en quelque sorte. »

Un numéro de téléphone fonctionnel pour M. Wold n’était pas immédiatement disponible.