Effondrement d’un immeuble à Vancouver : victime identifiée, la famille veut des réponses

Vancouver-

Une mission de sauvetage de 28 heures s’est terminée en tragédie lorsque Ben Sotelo a été retrouvé mort dans les décombres où un parking sur le toit s’est effondré à Vancouver.

L’homme de 40 ans a travaillé chez Guenther Bakeries en tant que directeur régional des ressources humaines avant que sa vie ne soit tragiquement écourtée.

Sa famille, y compris son frère Humberto, est arrivée du Mexique samedi pour pleurer sa mort et faire ses adieux.

“Il [was supposed to come] en septembre au Mexique pour l’anniversaire de ma fille et maintenant il est parti. Maintenant, il est parti”, a déclaré Humberto à travers les larmes.

“C’était quelqu’un de bien, [kind], toujours avec un grand sourire. Et il est venu ici pour vivre son rêve”, a-t-il ajouté.

La famille Soleto est montrée sur cette photo soumise par Humberto.

Le cœur brisé, confus et frustré, Humberto a déclaré que lui et sa famille traitaient toujours la nouvelle choquante.

“Nous sommes très tristes. Nous sommes brisés en morceaux parce que Ben était une pièce très importante dans notre famille. Il nous a collés ensemble”, a-t-il déclaré à CTV News.

La famille de Ben a déclaré qu’elle savait que quelque chose n’allait pas jeudi lorsqu’elle n’a pas eu de ses nouvelles pendant des heures après l’incident, lorsqu’un parking sur le toit d’un immeuble sur Lougheed Highway s’est effondré sur les bureaux en contrebas.

Les équipes d’urgence ont secouru huit personnes et deux ont été envoyées à l’hôpital l’après-midi de l’effondrement, mais les services d’incendie et de sauvetage de Vancouver ont déclaré qu’une personne était toujours portée disparue.

“Depuis ce moment, nous sommes dans une situation très [dark] situation [with] notre famille », a déclaré Humberto.

VFRS a ensuite publié une déclaration confirmant qu’un corps avait été retrouvé.

“L’employé porté disparu a été récupéré peu après 17 heures vendredi soir, mais a malheureusement été déclaré décédé par les ambulanciers sur place”, a-t-il ajouté.

“Au nom de l’ensemble de notre département et de la ville, nos pensées vont maintenant à la famille, aux amis et aux collègues de l’employé alors qu’ils font face à cette perte tragique.”

Des équipes de recherche et de sauvetage travaillent sur le site d’un effondrement dans un parking à Vancouver, en Colombie-Britannique, le vendredi 15 juillet 2022. Le corps d’un employé a été retiré de l’épave vendredi soir après que les pompiers de Vancouver aient fouillé les décombres pour 28 heures pour l’homme. LA PRESSE CANADIENNE/Brieanna Charlebois

L’opération de sauvetage a été un processus long et laborieux, car les sauveteurs ont dû manœuvrer lentement et passer au crible des tonnes de béton, d’acier et d’autres débris pour récupérer le corps.

La famille de Ben a déclaré qu’elle était déterminée à découvrir comment cet incident s’était produit.

Dans une déclaration par e-mail à CTV News, WorkSafeBC a déclaré qu’il enquêtait sur l’incident.

“Le but de notre enquête est de déterminer la cause de l’incident, et tout facteur contributif, afin d’éviter des incidents similaires à l’avenir”, indique le communiqué.

“A ce stade précoce de l’enquête, nous ne sommes pas en mesure de fournir des conclusions sur la cause.”

Pour la famille en deuil, ce n’est pas suffisant. Ils veulent des réponses immédiates pour qu’une tragédie comme celle-ci ne se reproduise plus.