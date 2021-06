Effondrement d’un immeuble à Miami : les autorités commencent les opérations de sauvetage

Un immeuble en copropriété s’est partiellement effondré à Miami, en Floride, tôt jeudi, provoquant un effort massif de recherche et de sauvetage, ont annoncé les autorités.

Incendie de sauvetage de Miami-Dade annoncé sur Twitter que plus de 80 unités, y compris des équipes de secours techniques, étaient sur place près de la 88e rue et de Collins Avenue.

La tour de condos de 12 étages dans la ville de Surfside, qui fait partie des tours Champlain, est un condo au bord de l’océan construit en 1981 avec plus de 100 unités, selon le Miami Herald.

Les autorités n’avaient pas encore de mot sur les victimes ni sur le nombre de personnes vivant dans le bâtiment.

La police a bloqué les routes avoisinantes et des dizaines de véhicules d’incendie et de secours, d’ambulances et de voitures de police ont convergé vers la zone.

« Nous sommes sur les lieux, donc c’est toujours très actif », a déclaré le Sgt. Marian Cruz de Miami Dade Fire Rescue. « Ce que je peux vous dire, c’est que le bâtiment a 12 étages. Tout l’arrière du bâtiment s’est effondré.

Des photos et des vidéos de la scène montrent que l’effondrement a touché la moitié de la tour. Des tas de gravats et de débris entouraient la zone juste à l’extérieur du bâtiment. Le département n’a pas encore dit ce qui a pu causer l’effondrement près de la 88e rue et de Collins Avenue.

NBC 6 dans le sud de la Floride a tweeté une photo de pompiers tirant un garçon des décombres du bâtiment. Des pompiers ont également été vus utilisant des camions-échelles pour sauver des personnes de la tour.

miAucune autre information n’a été immédiatement connue.

Contribuer : The Associated Press.