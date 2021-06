Effondrement d’un immeuble à Miami – La famille d’une étudiante disparue crie son nom alors que les sauveteurs creusent un tunnel de 125 pieds pour retrouver des survivants

Les membres de la FAMILLE d’une étudiante portée disparue après l’effondrement d’une partie d’un immeuble à Miami crient son nom dans l’espoir qu’elle les entende.

Les équipes de recherche et de sauvetage ont creusé un tunnel de 125 pieds dans le but de trouver des survivants des débris après l’effondrement du condo Surfside vers 1h30 du matin jeudi.

Les équipes de recherche et de sauvetage travaillent sans relâche pour tenter de retrouver des survivants après l’effondrement d’une partie des tours Champlain sud jeudi matin Crédit : Getty

Au moins 150 personnes sont portées disparues, selon les derniers chiffres Crédit : EPA

Nicole Langsfeld et son mari Luis Sadovnic font partie des personnes portées disparues Crédit : Twitter/livitupleo

Nicole Langsfeld et son mari Luis Sadovnic font partie d’au moins 150 personnes portées disparues et des membres de la famille l’appellent par son nom dans l’espoir qu’elle les entende, rapporte Mail Online.

La journaliste de CNN Faith Karimi a déclaré: « L’oncle de Nicole Langsfeld m’a dit qu’à leur arrivée, ils ont crié son nom à tour de rôle, espérant qu’elle les entendrait sous les décombres. »

Nicole est une amoureuse des animaux et les membres de la famille ont dit qu’elle aurait emménagé un éléphant dans son appartement si elle l’avait pu.

Les équipes de recherche et de sauvetage travaillent 24 heures sur 24 sur le site des tours Champlain Sud et ont creusé un tunnel de 125 pieds de long, 40 pieds de profondeur et 20 pieds de large.

Des membres de la famille ont déclaré que Nicole aimait les animaux et qu’elle « aurait déplacé un éléphant » dans l’appartement

Les équipes de secours creusent des tunnels dans le but de trouver des survivants sous les décombres Crédit : Reuters

Cela permet aux équipes d’urgence d’accéder aux couches du condo effondré où l’on espère que des survivants pourront se retrouver dans les vides, rapporte The Telegraph.

Cela survient alors que Miami Beach a déclaré l’état d’urgence à la suite de déclarations similaires du comté de Miami-Dade et du gouverneur de Floride Ron DeSantis.

Le président Joe Biden a également signé une déclaration d’urgence sur l’effondrement du bâtiment la semaine dernière et a ordonné une aide fédérale à la région.

La déclaration garantira que Miami Beach est récupéré pour une partie des coûts car il a soutenu les services d’urgence à Surfside.

Joe Biden a ordonné une aide fédérale à la région la semaine dernière Crédit : EPA

Des images aériennes montrent l’étendue de la dévastation causée par l’effondrement de la copropriété Crédit : Reuters

Un couple attend des nouvelles des survivants après la chute d’une partie d’un immeuble à Surfside, en Floride Crédit : AP

Des sites et des rues locaux ont été utilisés comme zones de rassemblement et centres de commandement, selon l’affilié de CBS WFOR-TV.

La maire du comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, a confirmé que le nombre de morts était passé de cinq à neuf dimanche.

Elle a déclaré aux journalistes: « À ce jour, une victime est décédée à l’hôpital et nous avons récupéré huit autres victimes sur place, je confirme donc aujourd’hui que le nombre de morts est de neuf. »

Parmi les victimes se trouve Luis Bermúdez, un homme de 26 ans originaire de Porto Rico.

Il avait un immeuble au septième étage et a été tué quand il s’est effondré.

Luis Bermudez, 26 ans, est décédé après l’effondrement d’une partie de l’appartement jeudi Crédit : Facebook luis.a.bermudez.319

Luis souffrait de dystrophie musculaire mais a lancé sa propre marque de vêtements appelée «Saucy Boyz Clothing» Crédit : Facebook luis.a.bermudez.319

Luis s’est qualifié d' »homme au grand cœur » et qui avait « de grands rêves et de grandes idées », rapporte le Miami Herald.

Le jeune homme de 26 ans souffrait de dystrophie musculaire et avait des difficultés à utiliser ses mains et ses doigts, mais a lancé sa propre entreprise de vêtements appelée «Saucy Boyz Clothing».

Son père, également nommé Luis, a posté sur Facebook : « Mon Luiyo. Tu m’as tout donné. Tu vas me manquer toute ma vie… Je ne te laisserai jamais seul.

Il a accompagné le message d’une photo de lui et de son fils avec le message : « DEP Luiyo », qui se traduit par « repose en paix ».

Le maire du comté de Miami Dade, Daniella Levine Cava, a confirmé que le nombre de morts avait augmenté Crédit : Reuters

On ne sait pas ce qui a causé l’effondrement de l’immeuble Crédit : EPA

Les gens regardent des photos de certains des disparus de l’effondrement du bâtiment Crédit : Getty

Des équipes de recherche et de sauvetage de toute la Floride ont participé aux efforts de sauvetage Crédit : AP

Les flics de Miami-Dade ont également confirmé que la mère de Luis, Ana Ortiz, 46 ans, était également décédée dans l’accident.

Au moins 150 personnes sont toujours portées disparues quelques jours après l’effondrement du condo en Floride.

Le maire de Surfside, Charles Burkett, a promis dimanche que les équipes de secours continueraient de travailler jour et nuit pour récupérer les personnes disparues dans les décombres des tours Champlain Sud.

Les autorités de Miami mènent une enquête sur l’effondrement de la copropriété, bien qu’une cause officielle derrière la dévastation n’ait pas encore été déterminée.

Après l’effondrement, Cava a déclaré qu’il y avait des problèmes « structurels » et que les ingénieurs travaillaient pour déterminer le risque et la cause de la tragédie.

Le bâtiment a été construit en 1981 et faisait l’objet de travaux de toiture pendant environ 30 jours avant que l’accident ne se produise aux premières heures du 24 juin.

Un rapport d’ingénierie de 2018 rédigé par Morabito Consultants a affirmé que « l’imperméabilisation défaillante » du bâtiment causait « des dommages structurels majeurs à la dalle structurelle en béton sous ces zones ».

Il a déclaré : « Le fait de ne pas remplacer l’imperméabilisation dans un proche avenir entraînera une expansion exponentielle de l’étendue de la détérioration du béton. »