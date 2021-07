Une femme PIÉGÉE a été entendue crier pendant des heures sous les décombres après l’effondrement d’un immeuble en copropriété à Miami, mais les sauveteurs n’ont pas pu l’atteindre.

Le chef des pompiers du comté de Miami-Dade, Alan Cominsky, a parlé des sentiments de défaite que ressentent les équipes de secours une semaine après l’effondrement du bâtiment Champlain Towers South.

Les équipes de secours tentent de localiser les personnes disparues depuis une semaine Crédit : Reuters

Le chef des pompiers Alan Cominsky a déclaré que les équipes n’avaient pas pu atteindre une femme dans les décombres qu’elles avaient entendu crier Crédit : Fox13

Cominsky a expliqué que lors de l’effort de recherche initial, ils ont entendu la voix d’une femme appeler, et cela a duré plusieurs heures.

« Finalement, nous n’avons plus entendu sa voix … nous avons continué à chercher », a-t-il déclaré. « Et, encore une fois, cela souligne l’ampleur de ce que nous traversons.

« Les efforts que tout notre personnel d’incendie et de sauvetage, tous ceux qui sont ici sur les lieux, essaient de faire de leur mieux dans ces efforts héroïques », a déclaré Cominsky. « Malheureusement, nous n’avons pas eu de succès. »

Une semaine après la chute de l’immeuble en copropriété aux premières heures du 24 juin, 18 personnes ont été déclarées mortes et 145 sont toujours portées disparues.

La cause de l’effondrement du bâtiment fait toujours l’objet d’une enquête, bien qu’un rapport récent montre que les travailleurs embauchés pour enquêter et réparer les dommages causés au béton dans le bâtiment en octobre 2020 ont constaté une détérioration si importante qu’ils ne pouvaient pas effectuer leur travail.

On ne sait pas encore ce qui a causé l’effondrement du bâtiment Crédit : Getty Images – Getty

Les opérations de sauvetage sont en cours depuis la semaine dernière Crédit : AP

Les travailleurs de Concrete Protection and Restoration et de Marabito Consultants ont constaté une détérioration du béton et une corrosion des armatures si importantes que certains travaux de réparation ont dû être suspendus car ils craignaient que cela n’affecte la stabilité des zones voisines, selon un rapport obtenu par USA Today.

Le rapport indique que des réparations complètes n’étaient pas possibles car la piscine « devait rester en service pendant la durée des travaux » et l’excavation agressive nécessaire du béton à la piscine « pourrait affecter la stabilité des constructions en béton adjacentes restantes ».

Le nouveau rapport a été découvert alors que les équipes de secours envisagent de démolir les parties restantes du bâtiment Champlain Towers South.

Les dalles de béton des pièces restantes ont commencé à bouger, selon les pompiers, ce qui pourrait mettre les équipes de secours en danger.

Le maire de Surfside, Charles Burkett, a déclaré qu’il se préparait à la possibilité que le bâtiment doive être démoli, selon WPLG.

« Une fois la décision prise, je ne voulais pas qu’il y ait … un autre jour pour préparer la démolition si c’était la décision, alors j’ai demandé à mon responsable du bâtiment de commencer à parler à ces entreprises de démolition », a-t-il déclaré.

Joe et Jill Biden ont visité le site de la tragédie jeudi Crédit : Reuters

Le président s’est entretenu avec des familles qui ont perdu des êtres chers Crédit : AFP

La décision sera prise par la maire du comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, selon le média.

Le site de l’effondrement a été visité jeudi par le président Joe Biden et la première dame Jill Biden.

Biden a rencontré des dirigeants de la ville et de l’État ainsi que des familles à qui des êtres chers sont toujours portés disparus.

Le président a félicité le maire Cava et le gouverneur de Floride Ron DeSantis pour s’être réunis dans une période de tragédie pour mener Surfside à travers les conséquences de l’effondrement, malgré leurs différences de convictions politiques.

« C’est la vie ou la mort », a déclaré le président. « Nous pouvons le faire, le simple fait que chacun fasse ce qui doit être fait fait la différence. »

Biden s’est engagé à fournir toute l’aide fédérale nécessaire pour faire face à la tragédie.

« Il va y avoir beaucoup de douleur, d’anxiété et de souffrance et même le besoin d’une aide psychologique dans les jours et les mois qui suivent. Et donc, nous n’irons nulle part », a déclaré le président.

« Peu importe ce dont vous avez besoin, décrochez le téléphone – pour de vrai. Je ne plaisante pas à ce sujet. »