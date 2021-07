Effondrement d’un condo à Miami : les ingénieurs explorent les options de démolition

SURFSIDE – Les ingénieurs évaluaient vendredi des options pour démolir la partie restante d’un immeuble en copropriété qui s’était partiellement effondré à l’extérieur de Miami la semaine dernière, faisant 20 morts et 128 disparus.

La maire du comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, a déclaré vendredi que les responsables avaient eu « quelques réunions » avec des ingénieurs, qui « se réunissaient régulièrement » pour déterminer à quoi ressemblerait le processus.

« Nous poursuivons notre évaluation de tous les facteurs en permanence et des impacts liés à la démolition du bâtiment tandis que la recherche et le sauvetage restent notre priorité absolue », a déclaré Levine Cava lors d’un point de presse.

Les inquiétudes concernant la stabilité de la partie restante des tours Champlain Sud ont poussé les autorités à suspendre les efforts de sauvetage jeudipendant environ 14 heures. Les ingénieurs sur place ont identifié une colonne qui s’était déplacée de 6 à 12 pouces et trois fissures qui s’étendaient dans le bâtiment, qui plane sur les équipes de recherche et de sauvetage tamisant de gros tas de gravats près de sa base.

Alors que l’ouragan Elsa nouvellement formé se dirigeait vers la Floride, le maire de Surfside, Charles Burkett, a déclaré vendredi qu’il souhaitait accélérer la démolition éventuelle de la section restante.

« Dans la plupart des cas, la préparation d’une démolition demande beaucoup de temps pour tester et s’assurer qu’il n’y a pas d’amiante. Il y a une liste de choses que vous faites. Mais nous avons un ouragan potentiel à venir qui va démolissez-le pour nous », a déclaré Burkett, s’adressant aux journalistes après la conférence de presse.

« Et si cela se produit – et que cela se produit simplement dans la mauvaise direction – cela pourrait être un gâchis d’une proportion immense », a-t-il déclaré.

Burkett a déclaré qu’il avait soulevé le sujet jeudi matin avec le gouverneur de Floride Ron DeSantis. Burkett a déclaré que si les États-Unis pouvaient envoyer des hommes sur la Lune et lancer des missions sur Mars, les ingénieurs devraient être en mesure de démolir la structure de la copropriété endommagée dans les 24 heures si nécessaire.

« Je pense qu’il vaudrait mieux le démolir et le pousser dans la direction que nous voulons – par opposition à la tempête qui le démolit et le pousse dans la direction qu’il veut », a déclaré Burkett.

D’autres craignaient que la démolition ne prenne plus de temps. Scott Nachman, spécialiste des structures au sein de l’équipe de soutien aux incidents de recherche et de sauvetage de la FEMA, a déclaré jeudi qu’il faudrait des semaines pour établir un calendrier de démolition dans le « meilleur scénario ».

Levine Cava a déclaré vendredi que le processus pourrait prendre « des semaines ».

« Nous allons avancer rapidement dans la prise de décision, mais il faudra un certain temps pour que la démolition se produise », a déclaré Levine Cava. « Une démolition ne peut pas se faire du jour au lendemain. En fait, il faut des semaines pour démolir un bâtiment. »

Alpha Wrecking, un entrepreneur spécialisé dans la démolition basé à Pompano Beach, en Floride, était sur place et n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires d’USA TODAY.

Elsa devrait émerger au large des côtes de Cuba d’ici dimanche soir ou lundi matin – et le sud de la Floride pourrait connaître des vents de force tempête tropicale dimanche, lundi ou mardi, a déclaré Robert Molleda, le météorologue de coordination des avertissements du National Weather Service à Miami. Vendredi.

Les tempêtes tropicales de l’Atlantique emballent des vents de surface soutenus maximum de 39 à 73 mph.

« Il y a beaucoup d’incertitudes dans les prévisions : comment elles évolueront, comment la tempête interagira avec les terres situées au sud », a déclaré Molleda. « Et cela pourrait affecter non seulement l’intensité ou la force de la tempête, mais aussi la trajectoire qu’elle emprunte. »

Nancy Pashkoff, 55 ans, qui vit en Floride depuis 35 ans, a déclaré que c’était « déchirant » de voir la scène se dérouler à Surfside et qu’elle pouvait à peine s’empêcher de pleurer au travail.

Elle a suivi de près les récentes annonces de considérations de démolition. « Je crains qu’ils ne le fassent plus tôt que prévu à l’approche des tempêtes », a déclaré Pashkoff.

Les ingénieurs et les entreprises de démolition non directement impliqués dans la planification étaient divisés sur la meilleure façon de démolir le bâtiment. Il existe plusieurs méthodes de démolition courantes, notamment une boule de démolition, une implosion ou une portée de bras haute qui déconstruit le bâtiment de haut en bas.

Mehrdad Sasani, professeur de génie civil et environnemental à la Northeastern University de Boston, a déclaré qu’il soupçonnait que les autorités choisiraient de démolir le bâtiment par implosion compte tenu de sa hauteur et de sa taille – un processus qui implique le placement stratégique de charges pour diriger la chute des bâtiments. .

« S’ils font imploser le bâtiment, ils peuvent contrôler la façon dont il va tomber et le détourner de l’endroit où ils cherchent », a déclaré Tony Stern, président de Riteway Demolition à Sunrise, en Floride. « Ils pourraient mettre des gens sous le bâtiment et le faire imploser sans mettre des gens sur le tas où ils cherchent. »

John Wallace, professeur d’ingénierie structurelle à l’Université de Californie à Los Angeles, a déclaré qu’il soupçonnait que la démolition serait peu probable tant que les recherches et le sauvetage ne seront pas terminés. Toute vibration associée à l’effondrement de la tour pourrait avoir un impact sur le tas de gravats existant, le rendant compact et resserrant les vides, a-t-il déclaré.

Plus tôt cette semaine, le chef adjoint des pompiers de Miami-Dade, Ray Jadallah, a déclaré que les équipes avaient identifié des vides supplémentaires dans les décombres où les résidents pourraient être localisés, mais il n’y a aucune preuve que quelqu’un se trouve à l’intérieur.

Une fois que les responsables passeront à la phase de récupération, il serait logique de démolir la partie restante du bâtiment avant de terminer les efforts de récupération, a déclaré Wallace.

« Ce ne sera bien sûr pas une décision facile. Mais enlever les débris du tas de gravats existant a le potentiel de déstabiliser la partie restante et debout du bâtiment, et, même avec une surveillance très étroite, c’est un défi et non sans risque important », a-t-il déclaré.

Joshua Galanter, coordinateur du projet chez Thunder Demolition Inc. à Miami, a déclaré qu’il faut généralement des mois d’ingénierie, de préparation et de montage d’explosifs sur les colonnes de support principales pour une implosion contrôlée.

« Ils peuvent contourner la planification et l’approbation habituelles que ces projets impliquent car il s’agit d’une circonstance d’urgence spéciale. Mais je trouverais très peu probable que la structure restante tombe dans les 30 à 60 prochains jours », a déclaré Galanter.

Abi Aghayere, un chercheur en ingénierie de l’Université Drexel, a déclaré qu’il soupçonnait que les autorités pourraient choisir de démolir mécaniquement le bâtiment. L’utilisation d’une boule de démolition poserait un grand risque pour les bâtiments environnants, et la vibration d’une implosion pourrait également perturber ou fissurer d’autres bâtiments, a-t-il déclaré.

« La façon dont la structure s’est effondrée sur elle-même, c’est ce que l’implosion a tendance à faire. De cette façon, le champ de débris est confiné, pas dispersé partout. Mais lorsque vous faites cela, d’autres bâtiments peuvent être touchés », a déclaré Aghayere. .

Un complexe de villégiature et une tour de condominiums bordent la propriété des tours Champlain au nord et au sud, respectivement, et l’avenue animée Collins se trouve juste à l’ouest. Réussir une démolition par implosion à temps exigerait des ingénieurs qu’ils inspectent les bâtiments voisins pour déterminer l’impact potentiel de l’explosion, a-t-il déclaré.

La méthode pourrait également sembler insensible aux familles et aux autres personnes endeuillées, a déclaré Aghayere.

« Il nous reste, vraiment, une méthode, où vous avez une démolition à long bras et à grande portée qui a tendance à démonter la structure pièce par pièce », a-t-il déclaré.

Même cette méthode présente des risques, a-t-il déclaré, si le bâtiment devient alors instable et tombe.

« Ils doivent être prudents dans le choix de la méthode à utiliser, en tenant compte des familles qui ont perdu des êtres chers dans ce bâtiment », a déclaré Aghayere.

Contribution : Katherine Lewin, Jacksonville.com. Hauck a rapporté de Chicago.

