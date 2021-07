Effondrement d’un condo à Miami – Le nombre de morts s’élève à 22 et le bâtiment restant sera démoli alors que les sauveteurs se préparent à l’ouragan Elsa

LE nombre de morts de la catastrophe du condo à Miami est passé à 22 vendredi – alors que les sauveteurs épuisés se préparent à l’arrivée de l’ouragan Elsa ce week-end.

Le maire du comté de Dade, Daniella Levine Cava, a déclaré que 126 personnes étaient portées disparues vendredi soir – ajoutant qu’un ordre d’urgence avait été signé pour démolir les restes en ruine du bâtiment.

Vendredi, le nombre de morts dans la catastrophe du condo à Miami est passé à 22 Crédit : AP

Jeudi, le chef des pompiers de Miami-Dade, Alan Cominsky, a déclaré que la stabilité du bâtiment avait suscité des inquiétudes concernant les plus de 300 personnes qui travaillaient sur la mission de recherche et de sauvetage.

Les dalles de béton de la partie sud du bâtiment de 12 étages, la partie qui ne s’est pas effondrée, semblaient bouger, a déclaré Cominsky.

Le mouvement menace des colonnes de soutien dans le parking souterrain.

Le maire de Surfside, Charles Burkett, a déclaré qu’il se préparait à la possibilité que le bâtiment doive être démoli, selon WPLG.

Le maire du comté de Dade, Daniella Levine Cava, a déclaré que 126 personnes étaient portées disparues vendredi soir. Crédit : Getty

L’ouragan Elsa devrait frapper la Floride dimanche soir Crédit : EPA

« Une fois la décision prise, je ne voulais pas qu’il y ait … un autre jour pour préparer la démolition si c’était la décision, alors j’ai demandé à mon responsable du bâtiment de commencer à parler à ces entreprises de démolition », a-t-il déclaré.

La décision sera prise par le maire du comté de Miami-Dade, Cava, selon le média.

« C’est tellement atroce pour tout le monde, l’attente, l’attente, l’espoir et la prière pour les familles, en particulier, bien sûr, et aussi pour les premiers intervenants », a déclaré Cava à CNN.

« C’est vraiment leur passion. C’est une vocation pour eux. Ils se précipitent sur les lieux,

« Ils ne veulent manquer aucune opportunité, aucun moment pour sauver des vies. Et, donc, ce n’est qu’un scénario cauchemardesque pour toutes les personnes impliquées. »

Pendant ce temps, l’ouragan Elsa devrait frapper la Floride dès dimanche soir.

En plus d’entraver potentiellement les efforts de recherche et de sauvetage, la tempête pourrait également avoir un impact sur la stabilité d’une partie du bâtiment qui reste debout.

L’ouragan Elsa devrait arrêter les efforts de recherche et de sauvetage Crédit : AP

Le chef des pompiers de Miami-Dade, Alan Cominsky, a déclaré que les dalles de béton de la partie sud du bâtiment de 12 étages, la partie qui ne s’est pas effondrée, semblaient bouger. Crédit : AFP

Les inquiétudes concernant le déplacement des débris et l’instabilité sur le site ont interrompu les travaux pendant 15 heures jeudi Crédit : AFP

Le gouverneur de Floride Ron DeSantis a déclaré à CNN que l’État travaillait sur une « double voie » avec le site de l’effondrement de Surfside, en Floride, et l’ouragan Elsa pourrait frapper le sud de la Floride dans les prochains jours.

« Nous surveillons activement la situation comme nous le ferions toujours avec ces tempêtes.

Mais étant donné ce que nous faisons sur ce site, nous accordons également une attention particulière à tout impact qui pourrait se produire ici dans le nord-est du comté de Miami Dade », a déclaré le gouverneur.

« Notre département de gestion des urgences suppose que cela se produira et fait les préparatifs nécessaires pour pouvoir évidemment protéger une grande partie de l’équipement.

« Vous pourriez également organiser un événement avec le bâtiment. »

Les inquiétudes concernant le déplacement des débris et l’instabilité sur le site ont interrompu les travaux pendant 15 heures jeudi.

L’ouragan de catégorie 1 devrait s’abattre sur les Caraïbes vendredi soir.

Elsa devrait se renforcer dans les prochains jours et passer samedi près de la côte sud d’Hispaniola, partagée par Haïti et la République dominicaine.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a déclaré que l’État travaillait sur une « double voie » avec le site de l’effondrement de Surfside, en Floride et l’ouragan Elsa. Crédit : AFP

L’ouragan Elsa a jusqu’à présent signalé des vents de 74 mph avec une rafale de 86 mph Crédit : Getty

La tempête devait ensuite se déplacer dimanche près de la Jamaïque et de certaines parties de l’est de Cuba, bien que les prévisions jusqu’à présent prévoient qu’elle reste inférieure à la force d’un ouragan.

Jusqu’à présent, il y a eu des rapports d’un vent soutenu de 74 mph avec une rafale de 86 mph.

Jeudi, le président Joe Biden a effectué une visite sur le site et a félicité le maire Cava et le gouverneur DeSantis pour s’être réunis dans une période de tragédie pour mener Surfside à travers les conséquences de l’effondrement tragique, malgré leurs divergences de convictions politiques.

« C’est la vie ou la mort », a déclaré le président.

« Nous pouvons le faire, le simple fait que chacun fasse ce qui doit être fait fait la différence. »

Biden s’est engagé à fournir toute l’aide fédérale nécessaire pour faire face à la tragédie.

« Il va y avoir beaucoup de douleur, d’anxiété et de souffrance et même le besoin d’une aide psychologique dans les jours et les mois qui suivent. Et donc, nous n’irons nulle part.

Le président Joe Biden a visité le site jeudi Crédit : AFP

« Peu importe ce dont vous avez besoin, prenez le téléphone – pour de vrai. Je ne plaisante pas à ce sujet », a déclaré le président.

Plus tard jeudi, Biden a rencontré les premiers intervenants qui ont travaillé sans relâche pour rechercher des survivants parmi les décombres au cours des sept jours qui ont suivi l’effondrement de la copropriété.

« Je voulais juste descendre et dire merci », a déclaré Biden à un groupe de membres du personnel en uniforme. « Ce que tu fais maintenant est dur comme l’enfer. »