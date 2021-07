Effondrement d’un condo à Miami – La nounou Leidy Luna Villalba, 23 ans, qui travaillait pour la sœur de la première dame du Paraguay retrouvée morte

APRÈS une recherche désespérée dans les décombres du condo de Miami effondré, les sauveteurs ont finalement découvert le corps de la nounou paraguayenne qui gardait la sœur de la première dame du Paraguay, une autre victime de la tragédie.

Leidy Luna Villalba, 23 ans, a récemment été retrouvée morte après que sa mère et son cousin se soient rendus à Miami depuis le Paraguay dans l’espoir de la retrouver vivante.

Leidy Villalba étudiait pour devenir infirmière Crédit : Facebook

La mère et le cousin de Leidy se sont rendus à Miami pour la rechercher Crédit : Reuters

Le frère de Leidy a confirmé sa mort Crédit : Facebook

La mère de Villalba, Juana Villalba, et sa cousine, Lourdes Luna, sont arrivées à Miami dimanche pour chercher des réponses sur ce qui est arrivé à Leidy, marquant la première fois que Juana sort de son pays d’origine.

« Je demande des nouvelles de ma fille. Je ne sais rien d’elle et je suis désespérée », avait déclaré Juana à ABC TV Paraguay avant la révélation de la mort de sa fille.

Le frère de Leidy, Richard Luna Villalba, a également confirmé la mort de Leidy en déclarant à C9N que Juana était « dévastée » par la tragique nouvelle.

« Elle m’a dit qu’ils l’avaient trouvée hier soir et qu’ils l’avaient identifiée aujourd’hui. Il y a environ 30 minutes, ils nous ont prévenus. Nous n’avons jamais perdu espoir, mais maintenant nous le découvrons [sic] que Leidy nous a quittés », a-t-il déclaré.

La jeune femme de 23 ans travaillait comme nounou pour la famille de la sœur de la première dame paraguayenne Crédit : Facebook

Trois membres de la famille que Leidy gardait ont également été tués Crédit : Facebook / Sophia López Moreira

Les deux filles de la sœur de la première dame du Paraguay sont toujours portées disparues Crédit : EPA

Le chef du ministère des Affaires étrangères, Euclides Acevedo, a également publié une déclaration sur la mort de Leidy.

« Le ministère des Affaires étrangères, avec une profonde douleur, a le regret d’annoncer que le corps de la compatriote Leidy Luna Villalba a été retrouvé et identifié aujourd’hui. Le MRE présente ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses amis », peut-on lire.

Leidy a passé un an à travailler comme nounou pour la famille de la sœur de la première dame paraguayenne, Sophia López Moreira.

Moreira, son mari Luis Pettengill et leur plus jeune enfant ont également été victimes de l’effondrement tragique de la copropriété.

Acevedo a déclaré à ABC à el Este : « Ému par la nouvelle, je veux partager à travers vous avec le public les corps de Sophia López Moreira, Luis Pettengill et le plus jeune des enfants ont été retrouvés. »

Les deux autres enfants de Moreira et Pettengill sont toujours portés disparus.

Le bilan de l’effondrement de la copropriété s’élève désormais à 78 Crédit : Getty Images – Getty

Plus de 60 personnes sont toujours portées disparues Crédit : Alamy

Le bâtiment de 12 étages s’est effondré de manière inattendue le 24 juin Crédit : Splash

Leidy avait accepté ce travail comme source de revenu supplémentaire alors qu’elle terminait ses études à l’Universidad San Lorenzo dans l’espoir de devenir infirmière.

Le Miami Herald rapporte qu’avant de déménager dans le quartier Surfside de Miami, Leidy n’avait jamais mis les pieds au-delà de sa petite ville du Paraguay.

« C’était la première fois qu’elle voyageait hors du Paraguay vers, ni plus ni moins, les États-Unis », a raconté sa cousine Luna.

« Cela représentait beaucoup de choses. Ce n’était pas une décision facile pour elle ou pour la famille. C’était comme un autre monde pour nous.

« C’était un défi, un défi très important qu’elle voulait relever jusqu’à ce qu’il se passe. »

Leidy est l’un des 78 morts confirmés après que 14 corps supplémentaires aient été récemment retirés des décombres des tours Champlain.

Les rapports officiels révèlent que plus de 60 personnes sont toujours portées disparues alors que la mission de sauvetage de plus en plus désespérée se poursuit.

Vendredi, le directeur de la police de Miami-Dade, Alfredo Ramirez, a déclaré à la radio d’information 610 WIOD que le travail se poursuivait à un « tempo rapide ».

Personne n’a été tiré vivant de l’immeuble depuis les premières heures après l’effondrement d’une partie du condo de 12 étages aux premières heures du 24 juin.