Effondrement d’un condo à Miami – la démolition du bâtiment se produira «bientôt» alors que la tempête tropicale Elsa devrait frapper la région lundi

La DÉMOLITION de la partie restante de la tour de copropriété partiellement effondrée à Miami aura lieu « dès que possible », ont annoncé dimanche des responsables.

Les travailleurs reprendront ensuite leurs recherches pour les 121 personnes qui sont toujours portées disparues après l’effondrement du condo en Floride le 24 juin.

La partie restante du condo de Miami devrait être démolie «dès que possible» Crédit : Getty

La maire du comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, n’a pas donné d’heure exacte pour la démolition Crédit : Getty Images – Getty

La tempête tropicale Elsa devrait frapper la région lundi avec des pluies torrentielles et des vents forts qui devraient toucher terre, ont annoncé les autorités lors d’un point de presse.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a déclaré que le bâtiment était « chancelant » et « structurellement malsain ».

Il a déclaré: « Si le bâtiment est démoli, cela protégera nos équipes de recherche et de sauvetage car nous ne savons pas quand il pourrait tomber.

« Et, bien sûr, avec ces rafales, cela créerait potentiellement un danger vraiment grave. »

La maire de Miami-Dad, Danielle Levine Cava, a déclaré: « Dès que la préparation sera prête, le site sera sécurisé et l’équipe prête à partir, nous commencerons la démolition. »

Cava n’a pas donné d’heure exacte pour la démolition, mais les responsables ont déclaré que cela pourrait être dimanche.

« Comme le gouverneur et moi-même l’avons clairement indiqué, notre priorité absolue est que le bâtiment s’effondre dès que possible, quelle que soit l’heure à laquelle cela se produit et en toute sécurité », a déclaré Cava lors du briefing d’aujourd’hui.

Il vient comme…

« Faire tomber ce bâtiment de manière contrôlée est essentiel pour élargir la portée de nos efforts de recherche et de sauvetage et nous permettre d’explorer la zone la plus proche du bâtiment, qui n’est actuellement pas accessible à nos premiers intervenants. »

La recherche des victimes de l’effondrement du condo à Miami a été suspendue samedi après-midi.

Cette décision intervient après des inquiétudes croissantes selon lesquelles la structure endommagée pourrait s’effondrer d’elle-même, mettant en danger les équipages en dessous et compliquant la recherche de victimes.

Le chef adjoint des pompiers de Miami-Dade, Raide Jadallah, a déclaré que la suspension était une mesure de sécurité nécessaire car le perçage de trous pour contenir les explosifs aurait pu provoquer la défaillance de la structure instable.

Un proche des disparus a qualifié de « dévastateur » que la recherche ait dû s’arrêter.

Si cela se produisait, a-t-il déclaré, « ça va juste s’effondrer sans avertissement ».

Le reste du bâtiment s’effondrera dimanche Crédit : AP : Associated Press

Des inquiétudes concernant la sécurité du reste du condo ont été soulevées plus tôt cette semaine Crédit : Getty

Samedi, le nombre de morts dans l’effondrement de la copropriété du 24 juin était d’au moins 24 personnes, et 121 personnes étaient toujours portées disparues.

Vendredi, la maire du comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, a signé une ordonnance d’urgence pour démolir les vestiges en ruine de Chamberlain Towers South.

Jeudi, le chef des pompiers de Miami-Dade, Alan Cominsky, a déclaré que la stabilité du bâtiment avait suscité des inquiétudes concernant les plus de 300 personnes qui travaillaient sur la mission de recherche et de sauvetage.

Les dalles de béton de la partie sud du bâtiment de 12 étages, la partie qui ne s’est pas effondrée, semblaient bouger, a déclaré Cominsky.

Le mouvement menace des colonnes de soutien dans le parking souterrain.

Les équipes de recherche et de sauvetage tentent de localiser les personnes disparues depuis plus d’une semaine Crédit : Reuters

La cause de l’effondrement fait toujours l’objet d’une enquête pour le moment Crédit : Getty

Des photos de personnes disparues sont accrochées à une clôture voisine Crédit : Getty

Le maire Cava a approuvé la démolition Crédit : Getty

Le maire Cava a déclaré que la décision de démolir le reste du bâtiment a été prise dans « l’intérêt de la sécurité publique » et que la prise en compte de l’impact et du calendrier est toujours en cours d’élaboration avec les ingénieurs.

La maire a déclaré que l’exécution de l’ordre aidait à lancer le processus nécessaire et qu’elle a admis qu’elle n’avait pas été « faite à la légère ».

« Le bâtiment constitue une menace pour la santé et la sécurité publiques », a-t-elle déclaré.

Les équipes de secours s’efforcent de localiser les personnes disparues depuis l’effondrement du bâtiment aux premières heures du 24 juin.

Au moins six pompiers travaillant sur le site ont été testés positifs pour Covid-19, selon des informations samedi.

Une fois la structure démolie, on espère que les sauveteurs auront accès pour la première fois aux parties de la zone du garage qui sont un centre d’intérêt, a déclaré Jadallah.

Cela pourrait donner une image plus claire des vides qui peuvent exister dans les décombres et pourraient éventuellement abriter des survivants.

Personne n’a été sauvé vivant depuis les premières heures qui ont suivi l’effondrement du 24 juin.

La démolition suspendrait temporairement les recherches, mais les responsables n’espèrent pas longtemps. Certaines familles avaient demandé à pouvoir retourner dans l’immeuble pour récupérer leurs effets personnels, mais elles ne seront pas autorisées à le faire.

« En fin de compte, ce bâtiment est trop dangereux pour laisser les gens y retourner », a déclaré DeSantis.

Il a ajouté : « Je sais qu’il y a beaucoup de gens qui ont pu sortir, heureusement, qui ont des choses là-bas.

« Nous sommes très sensibles à cela, mais je ne pense pas qu’il soit possible de laisser quelqu’un monter dans ce bâtiment étant donné la forme dans laquelle il se trouve maintenant. »

Elsa devrait atteindre la zone dimanche après-midi ou en début de soirée, ont confirmé des responsables.

Il a été rétrogradé samedi d’un ouragan de catégorie 1 à une tempête tropicale avec des vents maximums soutenus de 70 mph.

Le maire Cava a déclaré que la tempête était surveillée et que «en fonction de la force du vent», il pourrait y avoir des interruptions dans les efforts de sauvetage et de récupération.