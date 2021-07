Effondrement d’un condo à Miami – Des ingénieurs envisagent de DÉMOLIR le reste du bâtiment au fur et à mesure qu’il émerge des querelles qui ont retardé les réparations vitales

Les INGÉNIEURS envisagent de démolir le reste de l’immeuble en copropriété de Miami qui s’est partiellement effondré lorsqu’il est apparu que les querelles entre les membres du conseil d’administration retardaient des réparations vitales.

La recommandation d’abattre la partie des tours Champlain Sud qui est toujours debout est venue après que les équipes de sauvetage ont détecté que les dalles de béton avaient commencé à bouger.

Lisez notre blog en direct sur l’effondrement d’un immeuble de Miami Beach pour les toutes dernières nouvelles et mises à jour…

Le bâtiment s’est partiellement effondré le 24 juin Crédit : Getty

Les experts tentent toujours de comprendre la cause de l’effondrement Crédit : AP

Le chef des pompiers de Miami-Dade, Alan Cominsky, a déclaré jeudi aux journalistes que les questions sur la stabilité des bâtiments avaient suscité des inquiétudes concernant les plus de 300 personnes qui travaillaient sur la mission de recherche et de sauvetage.

Les dalles de béton de la partie sud du bâtiment de 12 étages, la partie qui ne s’est pas effondrée, semblaient bouger, a déclaré Cominsky.

Le mouvement menace des colonnes de soutien dans le parking souterrain.

Le maire de Surfside, Charles Burkett, a déclaré qu’il se préparait à la possibilité que le bâtiment doive être démoli, selon WPLG.

« Une fois la décision prise, je ne voulais pas qu’il y ait … un autre jour pour préparer la démolition si c’était la décision, alors j’ai demandé à mon responsable du bâtiment de commencer à parler à ces entreprises de démolition », a-t-il déclaré.

La décision sera prise par la maire du comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, selon le média.

Pendant ce temps, 18 personnes ont été déclarées mortes et 145 sont toujours portées disparues depuis une semaine après l’effondrement du bâtiment.

Le président Joe Biden embrasse le maire du comté de Miami-Dade lors d’une visite jeudi Crédit : AP

Le président est devenu ému en visitant un mur avec des photos de personnes disparues Crédit : AFP

Les équipes de secours travaillent depuis une semaine à essayer de localiser les personnes disparues Crédit : Getty Images – Getty

Il a également été révélé que les querelles entre les membres du conseil d’administration de la copropriété ont entraîné un retard de plusieurs années dans l’exécution des réparations nécessaires.

Selon le Washington Post, cinq membres du conseil d’administration de Champlain Tower South, dont le président, ont démissionné en 2019 après ce qui était apparemment beaucoup de luttes intestines au sujet d’une proposition de 15 millions de dollars pour résoudre les problèmes structurels du bâtiment.

Les combats ont commencé après qu’un rapport d’ingénieur de 2018 a révélé des « problèmes structurels majeurs » dans le bâtiment.

Ce n’est qu’en avril de cette année que le conseil a voté pour approuver les réparations.

L’ancien membre du conseil d’administration, Max Friedman, a déclaré au Post qu’il avait fallu beaucoup de temps pour « faire bouger les choses » en raison des différends et du prix élevé des réparations.

« Personne ne croyait vraiment que le bâtiment était en danger imminent », a-t-il déclaré.

Les travaux sur le bâtiment venaient à peine de commencer avec la réparation du toit lorsqu’il s’est partiellement effondré aux premières heures du 24 juin.

Biden a promis une aide au gouverneur de Floride Ron DeSantis Crédit : AP

Biden a félicité les responsables de la Floride de s’être réunis pour diriger leurs communautés à travers la tragédie Crédit : Reuters

Une vidéo touristique tournée quelques instants avant la chute des tours Champlain a capturé ce qui semblait être de l’eau s’écoulant du plafond dans le garage de stationnement de l’immeuble.

Adriana Sarmiento, qui a tourné la vidéo, a déclaré qu’elle et son mari nageaient dans la piscine du Bluegreen Vacations Solara Surfside Resort à proximité lorsqu’ils ont entendu un bruit fort et vu l’eau, selon ABC News.

La cause exacte de l’effondrement du bâtiment n’est pas encore connue.

Jeudi, le président Joe Biden a effectué une visite sur le site et a félicité le maire Cava et le gouverneur de Floride Ron DeSantis pour s’être réunis dans une période de tragédie pour mener Surfside à travers les conséquences de l’effondrement tragique, malgré leurs différences de convictions politiques.

« C’est la vie ou la mort », a déclaré le président. « Nous pouvons le faire, le simple fait que chacun fasse ce qui doit être fait fait la différence. »

Biden s’est engagé à fournir toute l’aide fédérale nécessaire pour faire face à la tragédie.

« Il va y avoir beaucoup de douleur, d’anxiété et de souffrance et même le besoin d’une aide psychologique dans les jours et les mois qui suivent. Et donc, nous n’irons nulle part », a déclaré le président.

« Peu importe ce dont vous avez besoin, décrochez le téléphone – pour de vrai. Je ne plaisante pas à ce sujet. »

Plus tard jeudi, Biden a rencontré les premiers intervenants qui ont travaillé sans relâche pour rechercher des survivants parmi les décombres au cours des sept jours qui ont suivi l’effondrement de la copropriété.

« Je voulais juste descendre et dire merci », a déclaré Biden à un groupe de membres du personnel en uniforme. « Ce que tu fais maintenant est dur comme l’enfer. »

Le président a ensuite rencontré en privé pendant plusieurs heures les membres des familles des personnes touchées par l’effondrement.