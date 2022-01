Effondrement du pont de Pittsburgh Mises à jour en direct

Charger plus d’entrées…

Un pont s’est effondré près de Frick Park à Pittsburgh, faisant 10 blessés, des voitures bloquées et un bus vacillant au bord de la pente glacée.

Gainey a déclaré avoir reçu des appels du gouverneur et de la Maison Blanche offrant un soutien après l’effondrement du pont.

« Il est essentiel que nous obtenions ce financement et nous sommes heureux que le président vienne aujourd’hui », a déclaré le maire.

Le maire de Pittsburgh, Ed Gainey, a déclaré que les lois sur les infrastructures sont plus nécessaires que jamais.

Les lois sur les infrastructures « plus que jamais nécessaires »

@POTUS est reconnaissant aux premiers intervenants qui se sont précipités pour aider les conducteurs qui se trouvaient sur le pont à ce moment-là. Le président poursuivra le voyage prévu pour aujourd’hui et restera en contact avec les responsables sur le terrain au sujet de l’assistance supplémentaire que nous pouvons fournir.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants que personne dans le bus n’ait signalé de blessures, et reconnaissants envers les premiers intervenants qui ont risqué leur propre vie pour en sauver d’autres. »

« Le bus contenait deux passagers et l’opérateur. Tous les trois ont été assistés par des équipes sur place. Aucune blessure n’a été signalé.

Résidents de Pittsburgh : veuillez rester en sécurité et continuer à éviter la zone. https://t.co/4eVtJOIdPw

Nous surveillons la situation à Pittsburgh et sommes prêts à apporter notre soutien si nécessaire.

Le pont relie les quartiers Point Breeze, Regent Square et Squirrel Hill de Pittsburgh.

Les équipes de gaz ont déclaré qu’une conduite de gaz s’était rompue à l’intersection de Forbes Avenue et de South Braddock Avenue et éteindrait la conduite de gaz dans la région.

Lisez notre blog en direct sur l’effondrement du pont de Pittsburgh pour les dernières nouvelles et mises à jour…

Des sources ont déclaré à CBS que le bus avait trois personnes et le chauffeur à bord au moment de l’effondrement. Cependant, personne n’aurait été blessé.

Des photos de la scène montraient plusieurs voitures piégées sous le pont enneigé et un bus de l’autorité portuaire vacillant d’une partie de la plate-forme qui est restée intacte.

Selon CBS, plusieurs voitures et un bus de l’autorité portuaire ont été impliqués dans l’effondrement.

Toutes les actualités du site n'expriment pas le point de vue du site, mais nous transmettons cette actualité automatiquement et la traduisons grâce à une technologie programmatique sur le site et non à partir d'un éditeur humain.