Effondrement du marché britannique ? Rien à voir ici, dit le ministre du Trésor

Le vice-ministre britannique des Finances a minimisé samedi un effondrement historique de la livre et des obligations d’État en réponse au nouveau plan de croissance économique du pays, qui a poussé les investisseurs internationaux vers la sortie.

La livre a chuté de 3,6% vendredi en dessous de 1,09 dollar, un nouveau creux de 37 ans par rapport au dollar, tandis que les gilts ont connu leur pire journée depuis des décennies alors que le marché a digéré l’annonce par le ministre des Finances, Kwasi Kwarteng, d’une campagne de croissance financée par l’emprunt.

“Soyons clairs, les taux d’intérêt payables sur les gilts du gouvernement sont à peu près les mêmes au Royaume-Uni aujourd’hui qu’aux États-Unis”, a déclaré Chris Philp, vice-ministre britannique des Finances, à Sky News, interrogé sur les mouvements du marché.

“Vous mentionnez le dollar, qui a été fort par rapport à un certain nombre de devises, dont le yen et l’euro.”

La livre a chuté de plus de 11% par rapport au dollar au cours des trois derniers mois, ce qui en fait la devise majeure la moins performante récemment. Il est tombé vendredi à son plus bas depuis janvier 2021 face à l’euro.

Kwarteng a supprimé le taux d’imposition le plus élevé du pays et annulé une augmentation prévue des impôts sur les sociétés, le tout en plus d’un plan extrêmement coûteux visant à subventionner les factures d’énergie des ménages et des entreprises.

Le groupe de réflexion de la Resolution Foundation, qui se concentre sur le niveau de vie, a déclaré que les plans indiquaient un emprunt supplémentaire de 400 milliards de livres au cours des cinq prochaines années.

“(La raison) pour laquelle nous faisons cela n’est pas pour les mouvements intrajournaliers sur le marché des devises, a déclaré Philp.