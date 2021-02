Un travailleur d’une centrale électrique sauvé a célébré avec ses sauveurs après avoir été tiré vivant d’un tunnel himalayen effondré après un effondrement désastreux d’un glacier en Inde.

L’homme a levé les mains de soulagement tandis que les sauveteurs applaudissaient de joie après l’avoir arraché du tunnel, qui a été coupé dimanche après qu’un morceau de glacier s’est rompu et a envoyé un mur d’eau et de débris dévaler une vallée étroite.

La catastrophe a tué au moins 18 personnes et fait au moins 200 autres disparus, y compris des travailleurs de centrales hydroélectriques qui ont été écrasés par l’inondation.

Dimanche, la police des frontières de l’Himalaya a sauvé 12 personnes d’un tunnel lors d’un effort de sauvetage de quatre heures, mais 37 autres auraient été piégées dans un deuxième tunnel rempli de débris.

Sauvé: la police des frontières de l’Himalaya, ravie, a tiré un homme vivant d’un tunnel où il a été piégé après qu’un effondrement de glacier ait provoqué une inondation dévastatrice dans le nord de l’Inde

Plusieurs centaines de secouristes, dont des équipes de plongée de l’armée et de la marine, ont repris leurs opérations de recherche aux premières lueurs lundi.

La route principale étant emportée, les secouristes paramilitaires ont dû descendre une colline sur des cordes pour atteindre l’entrée de l’un des tunnels.

Les travailleurs d’urgence utilisaient de la machinerie lourde pour enlever de gros tas de roches, avec plus de 300 pieds de débris encore à nettoyer.

«Le tunnel est rempli de débris provenant de la rivière. Nous utilisons des machines pour dégager la voie », a déclaré H Gurung, un responsable de la police des frontières indo-tibétaine.

Un survivant, Rajesh Kumar, 28 ans, a déclaré que ses collègues et lui travaillaient à 300 mètres à l’intérieur du tunnel lorsqu’ils ont entendu des cris leur disant de sortir.

«Nous avons commencé à manquer mais l’eau a jailli. C’était comme des scènes d’un film hollywoodien. Nous pensions que nous n’y arriverions pas », a-t-il déclaré.

Un autre travailleur secouru, Rakesh Bhatt, a déclaré qu’il travaillait dans le tunnel lorsque l’eau s’est précipitée.

«Nous avons pensé que ce pourrait être la pluie et que l’eau va reculer. Mais quand nous avons vu de la boue et des débris entrer à grande vitesse, nous avons réalisé que quelque chose de grand s’était produit », a-t-il déclaré.

Bhatt a déclaré que l’un des travailleurs avait pu contacter les responsables via son téléphone portable. «Nous avons attendu près de six heures – priant Dieu et plaisantant les uns avec les autres pour garder le moral. J’ai été le premier à être sauvé et ce fut un grand soulagement », a-t-il déclaré.

Ramené à la surface: les sauveteurs de la police des frontières indo-tibétaine font sortir l’homme vivant, ce qui en fait l’un des 12 à être tiré en toute sécurité de ce tunnel

Célébration: l’homme a levé les mains de soulagement après la fin de son épreuve dans le tunnel dimanche, mais d’autres sont toujours piégés dans un autre tunnel à proximité

Mission accomplie: les sauveteurs déposent l’homme au sol après l’avoir tiré vivant du tunnel suite à l’effondrement du glacier

Catastrophe himalayenne: une carte montrant où une partie d’un glacier s’est rompue et a provoqué une inondation désastreuse dans le nord de l’Inde

Le gouvernement de l’État d’Uttarakhand a déclaré lundi que 18 corps avaient été retrouvés, et le ministre en chef Trivendra Singh Rawat a déclaré qu’au moins 200 personnes étaient toujours portées disparues.

La plupart des personnes portées disparues travaillaient dans deux centrales électriques, certaines étant piégées dans les tunnels coupés par les inondations et par la boue et les roches.

« Si cet incident s’était produit dans la soirée, après les heures de travail, la situation n’aurait pas été aussi mauvaise que les ouvriers et les ouvriers sur et autour des chantiers auraient été chez eux », a déclaré Rawat aux journalistes.

Plus de 2 000 membres de l’armée, des groupes paramilitaires et de la police ont participé à des opérations de recherche et de sauvetage dans l’État du nord.

Les autorités craignent beaucoup plus d’être mortes et recherchaient des corps en aval à l’aide de bateaux.

Ils ont également marché le long des berges de la rivière et ont utilisé des jumelles pour rechercher des corps qui auraient pu être emportés en aval.

L’inondation a été provoquée lorsqu’une partie du glacier Nanda Devi s’est cassée dimanche matin, libérant de l’eau emprisonnée derrière.

Les eaux de crue se sont précipitées vers le bas de la montagne et dans d’autres plans d’eau, forçant l’évacuation des villages le long des rives des rivières Alaknanda et Dhauliganga.

Les eaux de crue boueuses et grises en béton ont dégringolé dans une vallée et ont déferlé sur un barrage, le brisant en morceaux avec peu de résistance avant de rugir en aval.

Opération de sauvetage: des membres de la police des frontières indo-tibétaine effectuent aujourd’hui des travaux de recherche et de sauvetage après une montée de la rivière qui a balayé des ponts et des routes

Paysage: Les sauveteurs partent sur un bateau à la recherche de corps dans la partie en aval de la rivière Alaknanda dans le satate indien de l’Uttarakhand

Montée: le personnel de sauvetage escalade une colline à Chamoli après l’effondrement désastreux du glacier

Une centrale hydroélectrique sur l’Alaknanda a été détruite et une usine en construction sur le Dhauliganga a été endommagée, a indiqué la police.

Les travailleurs piégés se trouvaient à l’usine de Dhauliganga, où, dimanche, 12 travailleurs ont été secourus de l’un des tunnels, y compris l’homme sur les images.

Les glaciers de la région ont diminué rapidement ces dernières années en raison du réchauffement climatique, mais les experts affirment que la construction de centrales hydroélectriques pourrait également être un facteur.

Les inondations de 2013 ont tué 6000 personnes et ont conduit à des appels à un examen des projets dans l’Uttarakhand, un État de 10 millions d’habitants à la frontière du Tibet et du Népal.

Vimlendhu Jha, fondateur de Swechha, une ONG environnementale, a déclaré que la catastrophe était un « sombre rappel » des effets du changement climatique et du « développement au hasard des routes, des voies ferrées et des centrales électriques dans les zones écologiquement sensibles ».

Une étude majeure réalisée en 2019 a déclaré que les deux tiers des glaciers himalayens, le « troisième pôle » du monde, pourraient fondre d’ici 2100 si les émissions mondiales ne sont pas fortement réduites.

Les glaciers de la région sont une source d’eau essentielle pour des centaines de millions de personnes, alimentant bon nombre des systèmes fluviaux les plus importants du monde.