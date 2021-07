Effondrement de Miami – Des dizaines d’unités de condos en Floride déclarées dangereuses alors que des résidents paniqués fuient le bâtiment

Les résidents PANIQUES de Floride ont fui leurs immeubles alors que des dizaines de condos ont été déclarés dangereux.

Il survient au milieu d’un nouvel examen des bâtiments à travers le pays sur les dangers potentiels après la catastrophe de Miami, où au moins 18 personnes sont décédées et 149 sont toujours portées disparues.

Des dizaines de condos ont été déclarés dangereux Crédit: Fox 35 News

Les habitants ont dû fuir leurs immeubles Crédit: Fox 35 News

Le comté a affiché des avis à l’extérieur du bâtiment Crédit: Fox 35 News

72 résidents d’un condo en Floride ont dû quitter leur domicile mercredi après qu’un rapport d’ingénierie ait jugé le bâtiment dangereux, rapporte Fox35.

Le comté a affiché des avis dans les trois bâtiments, exhortant les résidents à éviter d’entrer.

Les responsables du comté d’Osceola ont été informés que « les passerelles risquent de s’effondrer et pourraient représenter une menace pour la sécurité du public ».

« Le comté d’Osceola a agi rapidement dans le meilleur intérêt de la sécurité publique en déclarant les structures dangereuses mercredi matin, ce qui était une action immédiate après avoir appris le rapport d’ingénierie réalisé au nom de l’association/société de gestion de condominiums », porte-parole du comté d’Osceola, Mark Pino. a déclaré à la sortie.

Il a ajouté que l’inspection du bâtiment a été initiée avant la catastrophe de Surfside et que les problèmes de sécurité sont liés aux passages couverts menant aux unités et non à la structure du bâtiment.

Cela fait partie des craintes accrues concernant l’infrastructure des bâtiments après la tragédie de Surfside, en Floride, la semaine dernière, où une partie d’un bâtiment s’est effondrée.

Le bâtiment effondré à Surfside la semaine dernière Crédit : AP

Le drame s’est produit jeudi dernier Crédit : AP

Au moins 18 personnes sont décédées et 149 sont toujours portées disparues Crédit : AP

Des images choquantes montrent les dégâts considérables causés par les inondations à l’intérieur de l’immeuble à peine 36 heures avant qu’il ne s’effondre, tandis qu’une vidéo prise quelques instants avant la tragédie montre des inondations dans le garage.

Mercredi, le nombre de morts était de 18 personnes, dont deux enfants âgés de quatre et 10 ans.

149 personnes sont toujours portées disparues.

Un rapport de 2018 a révélé que l’immeuble avait des « dommages structurels majeurs » et avait besoin de réparations à grande échelle, mais le responsable qui a signé l’immeuble a déclaré qu’il semblait être « en très bon état ».

Il a été révélé que les propriétaires de l’immeuble de 12 étages avaient été avertis qu’environ 15 millions de dollars de réparations étaient nécessaires quelques semaines seulement avant l’effondrement.

La cause de l’effondrement est actuellement inconnue

Un rapport de 2018 avait révélé que le bâtiment avait subi des dommages structurels majeurs Crédit : AP

Les autorités de Miami mènent une enquête sur l’effondrement du Champlain Towers South Condo, bien qu’une cause officielle derrière la dévastation n’ait pas encore été déterminée.

Pendant ce temps, les habitants terrifiés des environs craignent d’être les prochains.

Les résidents de Maison Grande Condominium seraient préoccupés par la structure du bâtiment alors qu’ils partageaient des photos de béton qui s’effrite.