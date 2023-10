Effondrement de l’église de Ciudad Madero : 10 morts

CIUDAD MADERO, Mexique –

L’effondrement du toit d’une église lors d’une messe dans le nord du Mexique a tué au moins 10 personnes et en a blessé 60 autres, et les chercheurs ont déclaré lundi qu’aucune autre personne ne semblait être coincée dans l’épave.

La police d’État avait initialement estimé qu’environ 100 personnes se trouvaient à l’intérieur de l’église de Ciudad Madero, ville située sur la côte du Golfe, lorsqu’elle s’est effondrée lors d’un dimanche de baptême, et a déclaré qu’environ 30 paroissiens auraient pu être coincés dans les décombres lorsque le toit s’est effondré.

Mais le gouverneur de l’État de Tamaulipas, Americo Villarreal, a déclaré plus tard que seulement 70 personnes pourraient se trouver à l’intérieur. Villarreal a déclaré qu’après avoir envoyé des chiens de recherche et des caméras thermiques sous la dalle de béton effondrée, il est apparu que personne n’était encore coincé, à l’exception des dix corps déjà retrouvés.

« Le plus probable, je ne peux pas l’affirmer à 100%, c’est qu’il n’y ait plus de personnes coincées », a déclaré Villarreal. Décrivant les recherches menées par les chiens et les équipes de secours, il a déclaré « qu’il n’y a aucune trace de vie à l’intérieur de la zone effondrée ».

Cet optimisme sera mis à l’épreuve lorsque les grues commenceront à soulever des morceaux de la dalle effondrée du sol et du dessus des bancs.

Le bureau du porte-parole de la sécurité de l’État a déclaré lundi matin que 23 des 60 blessés étaient toujours hospitalisés, dont deux dans un état grave.

L’effondrement s’est produit dimanche à l’église de Santa Cruz, à Ciudad Madero, ville côtière du Golfe, à côté de la ville portuaire de Tampico, juste au moment où se déroulait un baptême de masse.

Trois des morts étaient des enfants et sur la liste des blessés figuraient un bébé de 4 mois, trois enfants de 5 ans et deux enfants de 9 ans.

« Malheureusement, les personnes âgées et les enfants ont été ceux qui ont le plus souffert, ceux qui ont été les plus coincés, ceux qui ont subi le plus de morts, je pense », a déclaré le père Pablo Galvan, un prêtre qui se trouvait juste à l’extérieur, sur le parking de l’église dimanche. quand l’effondrement s’est produit. Il venait de terminer la messe principale.

Décrivant ce moment, Galvan a déclaré que « le toit s’est simplement et clairement effondré, comme une implosion, comme lorsqu’on écrase une canette ».

« Il est tombé, nous n’avons pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Cela a duré environ deux secondes. Nous ne comprenons toujours pas ce qui s’est passé », a déclaré Galvan.

Les questions se sont immédiatement tournées vers la raison pour laquelle la structure en béton et en brique s’est effondrée si soudainement. Des images de caméras de sécurité prises à environ un pâté de maisons ont montré que le toit à pignon inhabituel s’était simplement effondré. Les murs ne semblaient pas avoir été projetés vers l’extérieur, et il n’y avait aucune indication d’explosion, ni quoi que ce soit d’autre qu’une simple défaillance structurelle.

Le bureau du porte-parole de la sécurité de l’État a déclaré qu’il s’agissait apparemment d’un « échec structurel ». Mais le gouverneur Villarreal a déclaré qu’aucun problème avec l’église n’avait été signalé auparavant.

« Il avait plus de 50 ans, il fonctionnait ici et fonctionnait sans problème, sans aucun signe de défaut », a déclaré Villarreal.

Le toit semblait être fait de béton coulé relativement mince, et des photos distribuées par les autorités de l’État montraient la dalle du toit reposant sur le dessus des bancs dans certaines parties de l’église. Cela a peut-être laissé suffisamment d’espace pour sauver quelques vies.

Les effondrements de bâtiments sont fréquents au Mexique lors des tremblements de terre, mais le Service national sismologique n’a signalé aucune activité sismique suffisamment forte pour causer de tels dégâts au moment de l’effondrement. Il n’y avait pas non plus d’indication immédiate d’une explosion.

Ciudad Madero se trouve à environ 500 kilomètres au sud de Brownsville, au Texas. Tamaulipas est connue pour la violence des cartels de la drogue, mais Ciudad Madero se trouve dans la partie sud de l’État, près de l’État voisin de Veracruz, et a été moins touchée par la violence.