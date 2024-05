Effondrement de la scène mexicaine : neuf morts et 54 blessés lors d’un rassemblement électoral dans le nord du Mexique

Les derniers titres de nos journalistes à travers les États-Unis envoyés directement dans votre boîte de réception chaque jour de la semaine Votre briefing sur les derniers titres des États-Unis

L’effondrement d’une scène a fait au moins neuf morts et 54 blessés dans le nord du Mexique lorsqu’un rassemblement politique a été frappé par une violente tempête mercredi soir.

Le vent et la pluie ont déchiré la scène du candidat à la présidentielle Jorge Alvarez Maynez, l’envoyant s’écraser sur une foule de partisans du parti Mouvement citoyen, a déclaré le gouverneur de Neuvo León.

Le gouverneur Samuel Garcia a déclaré que parmi les victimes figurent huit adultes et un enfant. Il a déclaré qu’il se dirigeait vers un hôpital où trois personnes étaient opérées.

D’autres seraient piégés sous la scène, ont indiqué des responsables.

Les images de la scène montraient des vents violents renversant la scène en quelques secondes tandis que des gens criaient et couraient pour échapper aux poteaux métalliques effondrés.

Les ambulanciers paramédicaux évacuent l’une des personnes blessées après l’effondrement d’une scène lors d’un rassemblement électoral dans une banlieue de Monterrey, capitale de l’État de Nuevo Leon, au nord du Mexique. ( EPA )

M. Alvarez Maynez était sur scène lorsque l’effondrement s’est produit et a été vu en train de s’enfuir.

Le candidat a déclaré qu’il allait bien après avoir été transporté à l’hôpital, mais que des membres de son équipe avaient été blessés et qu’il suspendait ses activités de campagne.

Les victimes « ne seront pas seules dans cette tragédie », a-t-il déclaré.

« La seule chose importante à ce stade est de prendre soin des victimes de l’accident », a-t-il écrit sur X après l’accident survenu dans la banlieue de San Pedro Garza Garcia, près de la ville de Monterrey.

Une vidéo de l’incident montrait M. Alvarez Maynez saluant joyeusement tandis que la foule scandait son nom. Des rafales de vent commencent alors à se renforcer, et on peut voir le candidat regarder l’écran géant derrière lui et sa structure métallique.

Il a couru vers les coulisses, loin de l’écran qui se renversait, alors que la structure tombante atterrissait au milieu de la foule.

L’écran était brillamment éclairé par des lumières flashy de style théâtre qui se sont également effondrées, ainsi que leurs poteaux de support métalliques.

Une affiche de campagne est visible au sol après l’effondrement d’une scène lors d’un rassemblement électoral pour le candidat présidentiel mexicain Jorge Alvarez Maynez à San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon ( AFP via Getty Images )

M. Alvarez Maynez est troisième dans les sondages pour la course à la présidentielle, derrière la favorite Claudia Sheinbaum du parti Morena au pouvoir et le candidat de la coalition d’opposition Xóchitl Gálvez.

Des policiers, des soldats et d’autres responsables ont ensuite été aperçus en train d’inspecter le parc où s’est déroulé l’événement, tandis que de nombreux témoins de la foule, visiblement encore sous le choc, étaient assis à proximité.

Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a exprimé ses condoléances et a déclaré qu’il « envoyait un câlin aux membres de la famille, aux amis des victimes et aux partisans politiques ».

Le Mexique connaît une dernière vague d’événements de campagne cette semaine et la prochaine à l’approche des élections présidentielles, étatiques et municipales du 2 juin.