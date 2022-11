Effondrement de FTX : OTPP réduit l’investissement à zéro

TORONTO-

Le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario dit qu’il réduit à zéro son investissement de 95 millions de dollars américains dans FTX, l’échange de crypto-monnaie qui s’est effondré la semaine dernière.

La caisse de retraite ontarienne a investi 75 millions de dollars américains dans FTX International et son entité américaine FTX.US en octobre 2021, suivis de 20 millions de dollars américains supplémentaires dans FTX.US en janvier de cette année.

Les investissements ont été effectués par l’intermédiaire de Teachers’ Venture Growth dans le but d’acquérir une exposition à un domaine émergent du secteur des technologies financières.

Ontario Teachers’ affirme que l’investissement représentait moins de 0,05 % de son actif net total et équivalait à la propriété de 0,4 % et 0,5 % de FTX International et FTX.US, respectivement.

Il affirme que la perte aura un impact limité sur le régime, compte tenu de sa taille par rapport à son actif net total et de sa solide situation financière.

John Ray III, qui a été nommé PDG de FTX la semaine dernière, a qualifié la situation d ‘”échec complet” du contrôle des entreprises sur l’échange de crypto-monnaie.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 18 novembre 2022.