Effondrement de FTX : l’ex-PDG affirme qu’il n’a pas “sciemment” détourné des fonds

NEW YORK –

L’ancien PDG de l’échange de crypto-monnaie en faillite FTX a déclaré mercredi qu’il n’avait pas “sciemment” abusé des fonds des clients, et a déclaré qu’il pensait que ses millions de clients en colère finiraient par être guéris.

Les commentaires de Sam Bankman-Fried sont venus lors d’une interview avec Andrew Ross Sorkin lors d’une conférence organisée par le New York Times. Bankman-Fried a fait une poignée d’interviews avec les médias depuis l’effondrement de FTX à la mi-novembre, mais celle de mercredi était sa première interview vidéo depuis qu’elle a déposé son bilan le 11 novembre.

“Je n’ai jamais voulu frauder qui que ce soit. J’ai été choqué par ce qui s’est passé ce mois-ci”, a déclaré Bankman-Fried.

FTX a échoué dans la version crypto-monnaie d’une course bancaire, lorsque les clients ont tenté de retirer leurs actifs en une seule fois en raison de doutes croissants sur la solidité financière de l’entreprise et de sa branche commerciale affiliée, Alameda Research. Depuis son effondrement, la nouvelle direction de FTX a qualifié la gestion de l’échange de crypto-monnaie d'”échec complet des contrôles de l’entreprise”.

Bankman-Fried a déclaré qu’il avait assumé la responsabilité de l’effondrement de FTX et a déclaré qu’il n’avait pas compris le degré de risque que FTX et Alameda assumaient dans les deux entreprises. L’une des accusations portées contre Bankman-Fried est qu’il s’est arrangé pour qu’Alameda utilise les actifs des clients dans FTX pour placer des paris sur le marché. Bankman-Fried a déclaré à Sorkin qu’il n’avait pas “sciemment” mélangé les actifs des clients avec Alameda.

Les échanges comme FTX sont censés séparer les dépôts des clients de tous les paris qu’ils placent sur les marchés. D’autres sociétés financières sont entrées dans l’eau chaude légale pour avoir abusé des dépôts des clients, un exemple étant MF Global il y a environ 10 ans.

“Quoi qu’il se soit passé, pourquoi cela s’est produit, j’avais le devoir envers nos parties prenantes, nos clients, nos investisseurs, les régulateurs du monde, de faire ce qu’il fallait”, a déclaré Bankman Fried.

Sorkin a poussé Bankman-Fried sur comment et quand les investisseurs récupéreront leur argent, ce à quoi Bankman-Fried a déclaré qu’il croyait en grande partie que la filiale américaine de FTX était entièrement solvable et pourrait commencer à traiter les retraits immédiatement. Quant au reste de FTX, qui était nettement plus grand que la division américaine, il a déclaré que le sort des fonds des clients était largement hors de son contrôle à ce stade.

Bankman-Fried, qui était autrefois l’une des personnes les plus riches du monde sur papier, dit maintenant qu’il a probablement moins de 100 000 $ US à son nom après l’échec de FTX. Il se débrouille avec une seule carte de crédit alors qu’il est encore aux Bahamas.