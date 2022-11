Effondrement de FTX : les dernières mises à jour sur la crise des crypto-monnaies

New Delhi

Les répliques du tremblement de terre massif dans l’industrie de la cryptographie d’un billion de dollars la semaine dernière ont continué de se répercuter En Lundi.

Les prix des monnaies numériques ont de nouveau chuté alors que la crise engloutissant le marché s’est aggravée au cours du week-end. Le bitcoin, la plus grande crypto-monnaie au monde, a chuté d’environ 65 % jusqu’à présent cette année. Il se négociait à environ 16 500 dollars lundi, selon CoinDesk. Les analystes estiment qu’il pourrait tomber en dessous de 10 000 dollars.

Éther, la deuxième crypto-monnaie la plus précieuse au monde, ne s’en sort pas beaucoup mieux. Il se négociait à environ 1 230 dollars lundi, après avoir chuté de plus de 20 % au cours de la semaine dernière, selon les données de CoinDesk.

Le plongeon survient alors que les investisseurs continuent de lutter contre l’implosion étonnante de FTX, l’un des acteurs les plus importants et les plus puissants de l’industrie.

Certains initiés de l’industrie ont déclaré que la chute de l’entreprise avait déclenché un “moment Lehman”, faisant référence à l’effondrement en 2008 de la banque d’investissement qui a envoyé des ondes de choc dans le monde entier.

L’épisode n’a pas seulement détruit la confiance dans l’industrie de la cryptographie, mais encouragera également les régulateurs mondiaux à serrer la vis. Certains des plus grands noms de l’industrie ont déclaré qu’ils accueilleraient favorablement l’examen minutieux, s’il aide à restaurer la confiance dans l’industrie.

Il y a “beaucoup de risques”, a déclaré Changpeng Zhao, qui dirige Binance, le plus grand échange cryptographique. “Nous avons vu la semaine dernière que les choses deviennent folles dans l’industrie, nous avons donc besoin de réglementations, nous devons le faire correctement”, a-t-il ajouté.

CZ, comme il est connu, s’exprimait lors d’une conférence en Indonésie lundi. Il a déclaré la semaine dernière que comparer la tourmente cryptographique actuelle à la crise financière mondiale de 2008 est “probablement une analogie exacte”.

Binance avait conclu un accord de sauvetage provisoire avec FTX plus tôt la dernière semaine, mais cette transaction a presque immédiatement échoué.

FTX a poursuivi sa spirale descendante après avoir déposé son bilan vendredi. Un autre grand nom de l’industrie a également admis avoir mal géré les fonds, effrayant encore plus les investisseurs.

Voici comment les choses se sont déroulées ces derniers jours, montrant que la crise ne fait que commencer.

FTX a déménagé son siège social de Hong Kong aux Bahamas l’année dernière, l’ancien PDG Sam Bankman-Fried le saluant comme “l’un des rares endroits à mettre en place un cadre complet pour la crypto” à l’époque.

Dimanche, les autorités des Bahamas ont déclaré qu’elles enquêtaient sur d’éventuelles inconduites criminelles entourant l’implosion de l’entreprise.

“À la lumière de l’effondrement de FTX dans le monde et de la liquidation provisoire de FTX Digital Markets Ltd., une équipe d’enquêteurs financiers de la Financial Crimes Investigation Branch travaille en étroite collaboration avec la Bahamas Securities Commission pour enquêter sur toute faute criminelle”, a déclaré le Royal a déclaré la police des Bahamas dans un communiqué.

On ne sait pas sur quel aspect particulier de l’effondrement rapide des autorités FTX enquêtent.

Bankman-Fried, le fondateur de la bourse, âgé de 30 ans, était l’un des visages de l’industrie de la cryptographie, amassant une fortune totalisant 25 milliards de dollars qui a depuis disparu. Il avait été considéré comme le chevalier blanc du monde de la cryptographie, intervenant auparavant pour sauver des entreprises en difficulté après l’effondrement du stablecoin TerraUSD en mai.

FTX, soutenu par des investisseurs d’élite comme BlackRock et Sequoia Capital, est rapidement devenu l’un des plus grands échanges cryptographiques au monde. Son effondrement a été précédé par la décision de prêter des milliards de dollars d’actifs à des clients pour financer des paris risqués par Alameda, le fonds spéculatif cryptographique de Bankman-Fried, a rapporté jeudi le Wall Street Journal.

L’enquête sur les Bahamas est intervenue un jour après que l’échange en faillite a annoncé qu’il ouvrait sa propre enquête.

Samedi, FTX a déclaré qu’il cherchait à savoir si des actifs cryptographiques avaient été volés. La société de gestion des risques cryptographiques Elliptic a déclaré que 473 millions de dollars d’actifs cryptographiques semblent avoir été arrachés à FTX.

L’avocat général de FTX, Ryne Miller, a déclaré samedi que la société “avait pris des mesures de précaution” vendredi et avait déplacé tous ses actifs numériques hors ligne. Le processus a été accéléré vendredi soir “pour atténuer les dommages lors de l’observation de transactions non autorisées”.

Miller a déclaré que FTX “enquêtait sur les anomalies” concernant les mouvements de portefeuilles cryptographiques “liés à la consolidation des soldes FTX sur les bourses”.

Les faits ne sont toujours pas clairs et la société partagera plus d’informations dès que possible, a-t-il ajouté.

Alors que l’examen minutieux des grands acteurs du monde de la cryptographie augmente, Crypto.com, basé à Singapour, a admis avoir accidentellement envoyé plus de 400 millions de dollars en éther sur le mauvais compte.

Le PDG Kris Marszalek a déclaré dimanche que le transfert de 320 000 ETH avait été effectué il y a trois semaines sur un compte d’entreprise à l’échange concurrent Gate.io, au lieu de l’un de ses portefeuilles hors ligne ou “froids”.

Bien que les fonds aient été récupérés, les utilisateurs retirent leurs fonds de la plateforme, craignant qu’elle ne s’effondre comme FTX.

“Nous avons depuis renforcé notre processus et nos systèmes pour mieux gérer ces transferts internes”, a tweeté Marszalek dimanche. Le jeton natif de la plateforme a chuté de plus de 20 % au cours des dernières 24 heures, selon CoinDesk.

Marszalek a déclaré lundi que son entreprise a agi en tant qu ‘”acteur responsable et réglementé depuis sa création” et va bientôt “prouver que tous les opposants … ont tort avec nos actions”.

Crypto.com compte 70 millions de personnes sur sa plate-forme dans le monde, et son modèle commercial est “complètement différent” de FTX, a-t-il ajouté.

“Nous n’avons jamais pris de risques de tiers, nous ne gérons pas de fonds spéculatifs, nous n’échangeons pas les actifs des clients”, a-t-il déclaré.

Marszalek a déclaré que son entreprise publiera bientôt un rapport audité montrant ses réserves.

Lors de la conférence de Bali, le patron de Binance, Zhao, a signalé que la réglementation de l’industrie ne serait pas facile.

“La réponse naturelle des autorités est d’emprunter les réglementations aux systèmes bancaires traditionnels … mais les échanges cryptographiques fonctionnent très, très différemment des banques”, a-t-il déclaré.

“Il est très, très normal pour une banque de déplacer les actifs des utilisateurs pour des investissements et d’essayer de générer des rendements”, a-t-il expliqué. Si un échange cryptographique fonctionne de cette façon, il est “presque garanti de tomber”, a-t-il déclaré. ajoutant que l’industrie avait collectivement un rôle à jouer dans la protection des consommateurs.

« Les régulateurs ont un rôle… mais rien ne peut protéger un mauvais joueur », a-t-il déclaré.

