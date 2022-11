Effondrement de FTX : le comité de la Chambre sur les services financiers tiendra une audience

La Comité des services financiers de la Chambre des représentants des États-Unis tiendra une audience sur le dépôt de bilan de l’échange crypto FTX en décembre, le comité a annoncé mercredi.

L’audience enquêtera sur l’effondrement de FTX, ainsi que sur les ramifications du dépôt de bilan de la société. Il examinera également l’écosystème des actifs numériques, qui a un minimum de réglementations gouvernementales. Le comité prévoit d’entendre le fondateur et ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, ainsi que des personnes de sa société commerciale Alameda Research et de Binance, le plus grand échange de crypto.

“La chute de FTX a causé un préjudice considérable à plus d’un million d’utilisateurs, dont beaucoup étaient des gens ordinaires qui ont investi leurs économies durement gagnées dans l’échange de crypto-monnaie FTX, pour ensuite tout voir disparaître en quelques secondes”, a déclaré Rep. Maxine Waters, démocrate de Californie et présidente du comité. “Malheureusement, cet événement n’est qu’un des nombreux exemples de plates-formes de crypto-monnaie qui se sont effondrées l’année dernière.”

Waters a déclaré qu’une action législative est nécessaire pour établir une surveillance fédérale des entités d’actifs numériques, avec des règles claires, afin qu’elles “ne puissent pas opérer dans l’ombre”.

FTX s’est retrouvé en ruine financière ces dernières semaines à cause d’un manque de liquidité alors que les clients commençaient à retirer des fonds de la bourse. Binance était en mesure de fournir un renflouement à son concurrent, mais a décidé de ne pas le faire après avoir fait preuve de diligence raisonnable dans les livres de FTX. La société a déposé une demande de mise en faillite en vertu du chapitre 11 le 11 novembre alors que Bankman-Fried a commencé à tenter de lever 9,4 milliards de dollars de fonds pour couvrir les actifs des clients.