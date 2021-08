EFFONDREMENT : À l’intérieur de la pire crise économique du Liban depuis plus d’un siècle

Mais alors que la crise économique du pays s’aggravait, elle a perdu son emploi et a vu ses économies s’évaporer. Maintenant, elle envisage de vendre ses meubles pour payer le loyer et a du mal à se payer de la nourriture, beaucoup moins d’électricité ou un dentiste pour réparer la molaire cassée de sa fille de 10 ans.

Le Liban, un petit pays méditerranéen toujours hanté par une guerre civile de 15 ans qui a pris fin en 1990, est en proie à un effondrement financier qui, selon la Banque mondiale, pourrait figurer parmi les pires au monde depuis le milieu des années 1800. Il se referme comme un étau sur les familles dont la valeur de l’argent a chuté alors que le coût de presque tout a grimpé en flèche.

Depuis l’automne 2019, la livre libanaise a perdu 90 % de sa valeur et l’inflation annuelle en 2020 était de 84,9 %. En juin, les prix des biens de consommation avaient presque quadruplé au cours des deux années précédentes, selon les statistiques gouvernementales. L’énorme explosion survenue il y a un an dans le port de Beyrouth, qui a tué plus de 200 personnes et laissé une grande partie de la capitale en ruine, n’a fait qu’ajouter au désespoir.

Mais cette crise était longue à se préparer, et il y a peu de soulagement en vue.

Des années de corruption et de mauvaises politiques ont laissé l’État profondément endetté et la banque centrale incapable de continuer à soutenir la monnaie, comme elle l’a fait pendant des décennies, en raison d’une baisse des flux de trésorerie étrangers dans le pays. Maintenant, le fond est tombé de l’économie, laissant des pénuries de nourriture, de carburant et de médicaments.

Tous les Libanais, à l’exception des plus riches, ont supprimé la viande de leur alimentation et font la queue pour faire le plein de leurs voitures, suant pendant les nuits d’été étouffantes à cause des coupures de courant prolongées.