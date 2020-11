Efficacité vs sécurité? Le vaccin AstraZeneca est “ éclaté ” s’il ne peut pas aider les personnes âgées – mais les injections américaines peuvent être pires, a déclaré un médecin britannique à RT

Le vaccin Covid-19 d’AstraZeneca pourrait être une cause perdue s’il s’avère qu’il ne peut pas protéger les personnes âgées contre la maladie, a déclaré à RT Malcolm Kendrick, un médecin généraliste du NHS. Il a averti que d’un autre côté, les vaccins américains pourraient être dangereux.

“De manière réaliste, il doit fonctionner pour les personnes âgées, sinon c’est une couleur éclatée,” a déclaré le médecin écossais, commentant les récents reportages des médias sur l’efficacité potentielle du jab. Plus tôt, Bloomberg a rapporté que le vaccin développé par le fabricant de médicaments anglo-suédois pourrait être beaucoup moins efficace pour la population âgée que pour les jeunes.

Les rapports sont venus après que la société a publié des données d’essais cliniques de phase III assez déroutantes démontrant des résultats divergents dans deux groupes différents de participants. Le jab s’est avéré en quelque sorte beaucoup plus efficace lorsqu’une demi-dose était injectée, puis suivie d’une dose complète par mois.

Bloomberg a suggéré, citant Moncef Slaou, le chef du programme américain Operation Warp Speed, que le régime d’une demi-dose étonnamment efficace à 90% était injecté à des personnes plus jeunes, tandis qu’un autre groupe, qui comprenait les personnes âgées, avait reçu deux doses complètes. cela n’a montré qu’une efficacité de 62%.

Si le rapport de Bloomberg s’avère vrai, Kendrick dit que cela signifierait que le vaccin est pratiquement inutile, expliquant que la population plus jeune est “Remarquablement insensible au virus lui-même” et a un taux de mortalité lié à Covid extrêmement bas. Il n’aurait donc guère besoin d’une protection aussi forte que les personnes plus âgées.

Aussi sur rt.com Efficacité “ moyenne ” et effets secondaires inexpliqués: 7 QUESTIONS auxquelles AstraZeneca doit répondre à propos de son vaccin Covid-19

Le médecin a mis en garde de ne pas tirer de conclusions hâtives car il a déclaré que les résultats des essais publiés par à peu près tous les développeurs de vaccins de nos jours devraient être pris en compte. «Un test d’efficacité très précoce plutôt qu’un essai majeur.»

«Donc, tous les [tests] sont à un stade très, très précoce. Il est trop tôt pour que d’autres entreprises se lèvent et disent: «la vôtre ne fonctionne pas et la nôtre fonctionne». »

En fait, d’autres vaccins développés par les rivaux d’AstraZeneca de l’autre côté de l’étang – Moderna et Pfizer, qui collabore également avec l’Allemagne BioNTech – pourraient présenter un risque beaucoup plus grand que la simple possibilité qu’un vaccin ne soit pas aussi efficace, a averti Kendrick.

Les deux vaccins américains utilisent de l’ARN messager (ARNm) pour combattre le virus. Il s’agit d’une thérapie génétique avancée qui utilise le matériel génétique du virus contre lui. Kendrick, cependant, avertit que la technologie est vraiment nouvelle et non testée, ce qui signifie que personne ne sait vraiment comment elle pourrait affecter la santé humaine, car elle détourne littéralement le mécanisme de reproduction cellulaire.

«Lorsque vous avez affaire à quelque chose qui n’a jamais été essayé auparavant, l’efficacité n’est peut-être pas si importante, mais les problèmes de sécurité doivent absolument être examinés très attentivement». il a dit. «Nous ne savons vraiment pas ce que ces choses pourraient finir par faire après une période prolongée.»

Aussi sur rt.com Race for Covid-19 cure: Boom Bust explore les raisons pour lesquelles l’UE a un problème avec le vaccin russe bon marché et efficace

Le fait que cette rivalité entre les fabricants de médicaments puisse aboutir à la dissimulation d’informations d’une importance vitale pour le public est quelque chose qui est complètement hors de propos pendant la pandémie mondiale, a déclaré le médecin.

“Ils jouent toujours à ces jeux secrets, ce qui n’est pas approprié pour le moment alors que le monde a besoin d’être sûr que les gens reçoivent autant d’informations que possible”, Kendrick a déclaré, tout en appelant les développeurs de vaccins à «Soyez aussi honnête et ouvert et partagez autant de données que possible.»

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!