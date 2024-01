Efficacité prophylactique et durable des cellules CAR T sénolytiques contre les dysfonctionnements métaboliques liés à l’âge

Souris

Toutes les expériences sur les souris ont été approuvées par le comité interne de protection et d’utilisation des animaux du MSKCC et/ou du CSHL (protocole animal 11-06-011 au MSKCC et 21-4 au CSHL). Toutes les directives pertinentes en matière d’utilisation des animaux et les réglementations éthiques ont été respectées. Les souris ont été maintenues dans des conditions spécifiques exemptes d’agents pathogènes. Le logement était soumis à un cycle lumière-obscurité de 12 h à 12 h sous une température et une humidité standard d’environ 18 à 24 °C et 40 à 60 %, respectivement. Les souris suivantes ont été utilisées : souris C57BL/6 âgées de 3 à 4 mois (achetées à Charles River), souris C57BL/6 âgées de 18 mois (obtenues auprès du National Institute of Aging) et B6 âgées de 6 semaines. Souris .SJL-Ptrca/BoyAiTac (CD45.1) (achetées auprès de Taconic). Des souris des deux sexes ont été utilisées entre 8 et 12 semaines et entre 18 et 20 mois pour les expériences de vieillissement, des mâles âgés de 8 à 12 semaines pour les expériences HFD et des femelles âgées de 6 à 10 semaines pour l’isolement des lymphocytes T. Les souris ont été gardées dans des logements collectifs. Les souris avaient libre accès à la nourriture et à l’eau, sauf pendant la période de famine précédant les tests de tolérance au glucose ou à l’insuline. Les souris vieillissantes ont été nourries avec un régime alimentaire normal (PicoLab Rodent Diet 20, LabDiet), les souris participant aux expériences HFD ont été nourries avec un HFD (TD.06414, 60 % de kcal provenant des graisses ; Envigo).

Cytométrie en flux

Pour la préparation d’échantillons in vivo, les foies ont été dissociés à l’aide du kit de dissociation hépatique MACS (Miltenyi Biotec, 130-1-5-807), filtrés sur une passoire de 100 μm et lavés avec du PBS, et les globules rouges ont été lysés par un ammonium- Tampon de lyse chlorure-potassium (ACK) (Lonza). Les cellules ont été lavées avec du PBS, remises en suspension dans du tampon FACS et utilisées pour une analyse immédiate ou fixées avec du tampon de fixation (BD Biosciences, 554655) conformément aux instructions du fabricant et utilisées pour une analyse ultérieure. Les rate ont été perturbées mécaniquement avec le dos d’une seringue de 5 ml, filtrées sur une passoire de 40 μm et lavées avec du PBS et de l’EDTA 2 mM ; puis les globules rouges ont été lysés par le tampon de lyse ACK (Lonza). Le tissu adipeux gonadique a été dissocié comme décrit42. En bref, le tissu adipeux a été isolé et placé dans une solution de digestion composée de 4 mg ml−1 collagénase, type II (Sigma) dans du DPBS (Life Technologies) additionné de 0,5% de BSA (Sigma) et 10 mM de CaCl 2 digéré à 37 ° C pendant 20 min dans un agitateur rotatif. Ensuite, les échantillons ont été dissociés mécaniquement avec une pipette sérologique de 10 ml, filtrés sur une passoire de 40 µm et lavés avec du PBS et de l’EDTA 2 mM ; puis les globules rouges ont été lysés par le tampon de lyse ACK (Lonza). Les pancréas ont été placés dans du DMEM froid avec 10% de FBS, de la pénicilline et de la streptomycine. Le pancréas a été haché dans ce milieu sur de la glace en fragments de 2 à 4 mm afin qu’ils puissent passer facilement à travers l’extrémité d’une pipette de 1 ml. Le tissu haché a été collecté dans un tube Falcon de 15 ml et dissocié dans 100 mg ml−1 Dispase (Life Technologies, 17105041), 20 mg ml−1 collagénase P (Roche, 11249002001) et EDTA 1 mM pendant 20 min sur une bascule chauffée à 37 ° C (Eppendorf). Après 20 minutes, 5 ml de DMEM avec 10 % de FBS ont été ajoutés pour arrêter la réaction. Le surnageant a été retiré et filtré sur un filtre de 100 µm (VWR). Ensuite, 5 ml de milieu de dissociation composé de 100 mg ml−1 Dispase (Life Technologies, 17105041), 20 mg ml−1 de la collagénase P (Roche, 11249002001) et de l’EDTA 1 mM ont été ajoutés avant de replacer le tube de 15 ml dans le rocker chauffé pendant 20 min. La réaction a été à nouveau désactivée après 20 minutes avec un média et filtrée via un filtre de 100 µm. Les cellules dissociées ont été centrifugées à 500 rcf pendant 10 min dans une centrifugeuse à godet oscillant. Le surnageant a été jeté et les cellules ont été remises en suspension dans du tampon de lyse ACK pendant 2 à 4 minutes dans de la glace. Les cellules ont été lavées avec du PBS, remises en suspension dans du tampon FACS et soit utilisées pour une analyse immédiate, soit fixées avec du tampon de fixation (BD Biosciences, 554655) et utilisées pour une analyse ultérieure.

Les récepteurs Fc ont été bloqués à l’aide d’un réactif de blocage FcR, souris (Miltenyi Biotec). Les anticorps conjugués aux fluorophores suivants ont été utilisés dans les dilutions indiquées : Myc-tag AF647 (clone 9B11, Cell Signaling Technology, 2233S, 25 ; dilution 1 :50), m.CD45.1 BV785 (clone A20, BioLegend, 110743, B347719. ; dilution 1:100), m.CD45.2 BV785 (clone 104, BioLegend, 109839, B343292 ; dilution 1:100), mCD3 AF488 (clone 17A2, BioLegend, 100210, B284975 ; dilution 1:100), mCD4 BUV395 ( clone GK1.5, BD, 563790, 1097734 ; dilution 1 :50), mCD8 PE-Cy7 (clone 53-6.7, BioLegend, 100722, B312604 ; dilution 1 :50), mCD62L BV421 (clone MEL-14, BioLegend, 104435 , B283191 ; dilution 1:50), mCD44 APC-Cy7 (clone IM7, BD Pharminogen, 560568, 1083068 ; dilution 1:100), mCD3 BV650 (clone 17A2, BioLegend, 100229, B350667 ; dilution 1:100), mCD19 BV650 (clone 1D3, BD Biosciences, 563235, 1354015; dilution 1:100), mNKp46 BV650 (clone 29A1.4, BioLegend, 137635, B298809; dilution 1:100), mCD11b BUV395 (clone M1/70, BD Biosciences, 563553, 0030272 ; dilution 1:50), mLy-6C APC-Cy7 (clone HK1.4, BioLegend, 128026, B375238 ; dilution 1:100), mly6G BV605 (clone 1A8, BD Biosciences, 563005, 2144780 ; dilution 1:100), m.uPAR AF700 (systèmes R&D, FAB531N, 1656339 ; dilution 1:50), m.uPAR PE (systèmes R&D , FAB531P, ABLH0722051 ; dilution 1:50), mF4/80 PE-eFluor610 (clone BM8, Invitrogen, 61-4801-82, 2338698 ; dilution 1:100), 7-AAD (BD, 559925, 9031655 ; 1:40 dilution) ou colorant de viabilité Ghost UV 450 (13-0868-T100, Tonbo Biosciences, D0868083018133, 1 µl ml−1) a été utilisé comme colorant de viabilité. La cytométrie en flux a été réalisée sur un instrument LSRFortessa (BD Biosciences), la FACS a été réalisée sur un trieur de cellules SONY SH800S et les données ont été analysées à l’aide de FlowJo (TreeStar).

Séquence d’ARN unicellulaire

Les données de séquençage ont été démultiplexées, cartographiées et traitées dans des matrices d’expression gène/cellule à l’aide du logiciel Cell Ranger v7.1.0 de 10x Genomics (https://support.10xgenomics.com/single-cell-gene-expression/software/pipelines/latest/what-is-cell-ranger/). Les lectures d’expression génique ont été alignées sur la version du génome de référence de la souris gex-mm10-2020-A, disponible sur le site Web 10x Genomics. Nous avons conservé les cellules en utilisant les paramètres suivants : « min.cells 10, nFeature_RNA 500, nCount_RNA 2 500, percent.mt < 15 ». Les données de comptage d'expression génique ont été normalisées à l'aide de SCTransform pour faire régresser le pourcentage d'ARN mitochondrial. Le package R BBKNN a été utilisé pour supprimer les effets de lot entre les échantillons de souris, et 0,5 a été utilisé comme seuil d'expression pour définir les populations de cellules uPAR High. Les clusters ont été identifiés à l'aide d'une résolution de 0,8 et les types de cellules ont été annotés à l'aide des packages R celldex, SingleR, Azimuth et d'ensembles de gènes personnalisés.20,21. Les marqueurs connus pour chaque type de cellule ont été tracés à l’aide de la fonction DotPlot de Seurat. Ensembles de gènes de sénescence issus des réf. 17,24 ont été utilisés pour calculer les scores de signature à l’aide de la fonction AddModuleScore dans Seurat, et un seuil de score de signature de 0,05 a été utilisé pour définir les populations de cellules à sénescence élevée. L’analyse de l’expression différentielle et les annotations fonctionnelles des ensembles de gènes ont été analysées de la manière suivante : L’analyse de l’expression différentielle des gènes a été réalisée en comparant toutes les cellules uPAR-positives et uPAR-négatives à l’aide de RunPresto à Seurat, et les gènes différentiellement exprimés (DEG) ont été déterminés par Changement de 1,5 fois dans l’expression des gènes avec ajustement P. valeur < 0,1. L'analyse de l'enrichissement de la voie a été réalisée à l'aide des ensembles de gènes msigDB Hallmark à l'aide d'enrichR.43. La signification des tests a été évaluée à l’aide d’un score combiné, décrit comme c = log(P.) × zoù c est le score combiné, P. est le test exact de Fisher P. valeur, z est le z-score pour l’écart par rapport au classement attendu, et ajusté P. valeurs définies par enrichR. Un tracé en sucette a été généré en traçant le journal enrichi/appauvri supérieur 2 (score.combiné) sur le X axe (directionnel), et la taille et la couleur des points représentent par −log dix (ajustéP. valeur).

Isolement, expansion et transduction de cellules T de souris

Les souris B6.SJL-Ptrca/BoyAiTac (souris CD45.1) ont été euthanasiées et les rate ont été prélevées. Après dissection des tissus et lyse des globules rouges, les lymphocytes T primaires de souris ont été purifiés à l’aide du kit d’isolement de lymphocytes Pan T de souris (Miltenyi Biotec). Les lymphocytes T purifiés ont été cultivés dans du RPMI-1640 (Invitrogen) additionné de 10 % de FBS (HyClone), 10 mM d’HEPES (Invitrogen), 2 mM. je-glutamine (Invitrogen), acides aminés non essentiels MEM 1 × (Invitrogen), 55 µM de β-mercaptoéthanol, 1 mM de pyruvate de sodium (Invitrogen), 100 UI ml−1 IL-2 humaine recombinante (Proleukin; Novartis) et Dynabeads anti-CD3/28 de souris (Gibco) à un rapport bille:cellule de 1:2. Les lymphocytes T ont été spinoculés avec du surnageant rétroviral collecté à partir de cellules Phoenix-ECO 24 h après l’activation initiale des lymphocytes T, comme décrit dans les références. 44,45 et utilisé pour l’analyse fonctionnelle 3 à 4 jours plus tard.

Modification génétique des cellules T

Le plasmide m.uPAR-m28z SFG γ-rétroviral de souris a été décrit14. Le plasmide SFG γ-rétroviral h.19-m28z de souris14 a été construit par assemblage progressif de Gibson (New England BioLabs) en utilisant la séquence d’acides aminés du scFv spécifique du CD19 humain du squelette SFG-1928z46 et cloné dans le squelette du plasmide SFG γ-rétroviral m.uPAR-m28z14. Dans les deux constructions, le scFv uPAR anti-souris ou le scFv anti-CD19 humain est précédé d’un peptide leader CD8A de souris et suivi de la séquence Myc-tag (EQKLISEEDL), du domaine transmembranaire et intracellulaire CD28 de souris et du domaine intracellulaire CD3z de souris.44,45. Des plasmides codant pour les vecteurs rétroviraux SFGγ ont été utilisés pour transfecter des fibroblastes gpg29 (H29) afin de générer des surnageants rétroviraux pseudotypés VSV-G, qui ont été utilisés pour construire des lignées cellulaires stables productrices de rétrovirus comme décrit.44,46.

Test de tolérance au glucose

Des échantillons de sang de souris à jeun pendant 8 à 12 h ont été prélevés 0, 15, 30, 60 et 120 min après des injections intrapéritonéales de glucose (Sigma-Aldrich ; 2 g par kg de poids corporel pour les expériences de vieillissement et 1 g par kg de poids corporel pour les expériences de vieillissement. expériences HFD). L’insuline a été mesurée à partir du sérum collecté aux instants 0 et 15 minutes. Les concentrations ont été déterminées à l’aide du kit UltraSensitive Mouse Insulin ELISA (Crystal Chem, 90080).

Test de tolérance à l’insuline

Des échantillons de sang de souris à jeun pendant 4 h ont été prélevés 0, 15, 30 et 60 minutes après des injections intrapéritonéales d’insuline (Humulin R; Eli Lilly; 0, 5 unités par kg de poids corporel).

Analyse histologique

Les tissus ont été fixés pendant une nuit dans du formol à 10 %, inclus dans de la paraffine et coupés en sections de 5 µm. Les coupes ont été soumises à une coloration H&E. La coloration immunohistochimique a été réalisée selon les protocoles standard. Les anticorps suivants ont été utilisés : uPAR anti-souris (AF534, R&D, DCL0521042 ; dilution 1:50) et IgG anti-chèvre de cheval (30116 ; Vector Laboratories, ZH0526). Trois champs par section ont été comptés par échantillon avec Fiji-ImageJ et moyennés pour quantifier le…