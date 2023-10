Lorsque la pandémie de COVID-19 a décollé en 2020, les questions sur l’efficacité du port d’un masque facial pour prévenir la propagation du virus se sont également posées. Aujourd’hui, trois ans et demi plus tard, que dit la science ?

Dans une interview pour 60 Minutes, le correspondant médical en chef de CBS News, le Dr Jon LaPook, a posé cette question à Linsey Marr, professeur à l’Université Virginia Tech spécialisé dans la science des aérosols.

“Ils sont très utiles pour réduire les risques qu’une personne contracte le COVID, car cela réduit la quantité de virus que vous inhaleriez dans l’air qui vous entoure”, a déclaré Marr à propos des masques.

Aucun masque n’est efficace à 100 %. Un N95, par exemple, est nommé ainsi car il est efficace à au moins 95 % pour bloquer les particules en suspension dans l’air lorsqu’il est utilisé correctement. Mais même si un masque a une efficacité de 80 %, a déclaré Marr, il offre toujours une protection significative.

“Cela réduit considérablement le risque que je sois infecté”, a déclaré Marr.

Marr a déclaré que la recherche montre que les masques de haute qualité peuvent bloquer les particules de la même taille que celles porteuses du coronavirus. Les masques fonctionnent, a expliqué Marr, comme un filtre et non comme un tamis. Les particules virales doivent s’enrouler autour des couches de fibres et, ce faisant, elles peuvent s’écraser sur ces fibres et rester piégées.

Marr a comparé cela à une course à travers une forêt d’arbres. Marchez lentement et les environs sont faciles à parcourir. Mais être forcé de traverser une forêt à grande vitesse augmente la probabilité de heurter un arbre.

“Les masques, même les masques en tissu, font quelque chose”, a-t-elle déclaré.

Les masques contaminés peuvent-ils provoquer une infection ? 01:11

Au début de la pandémie, certains conseils de professionnels de la santé suggéraient que le port d’un masque pouvait en fait entraîner une infection : une personne pouvait rencontrer un masque contaminé et ensuite se toucher les yeux, le nez ou la bouche. Mais les recherches menées dans les années qui ont suivi ont montré que cette crainte était déplacée.

“Il n’y avait aucune preuve que cela se produise”, a déclaré Marr.

Marr a déclaré que son équipe avait aérosolisé le coronavirus, l’avait fait passer à travers un masque, puis avait examiné la quantité de virus qui avait survécu sur le masque. L’étude a révélé que des particules virales restaient sur certains masques en tissu, mais qu’aucun virus n’avait survécu sur les N95 ou les masques chirurgicaux.

L’équipe de Marr a également touché de la peau artificielle sur des masques et a examiné combien de particules virales étaient transférées sur la peau artificielle. Aucun virus infectieux transféré.

“J’espère que l’étude montre que c’est quelque chose dont nous n’avons pas besoin de nous inquiéter autant qu’on nous l’a dit”, a déclaré Marr.

Les vidéos ci-dessus ont été éditées par Sarah Shafer Prediger.