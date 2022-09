Si vous envisagez de recevoir une injection de rappel Covid spécifique à omicron, vous vous demandez peut-être quels sont ses effets secondaires – et leur gravité.

Rassurez-vous : ils ne devraient pas être très différents de ce que vous avez pu ressentir avec les doses de vaccin et de rappel précédentes.

“Nous n’avons tout simplement aucune donnée à ce sujet [yet]donnant essentiellement deux vaccins en une seule injection – mais biologiquement, je ne m’attendrais tout simplement pas à ce que les effets secondaires, la gravité ou le profil d’innocuité des injections soient différents des vaccins et des rappels à ARNm actuels », a déclaré le Dr Paul Offit, directeur du Vaccine Education Center du Children’s Hospital de Philadelphie et membre d’un groupe consultatif indépendant de la Food and Drug Administration des États-Unis, a déclaré à CNBC Make It.

Les injections reformulées de Pfizer et Moderna sont bivalentes, ce qui signifie qu’elles ciblent à la fois la souche Covid originale et les sous-variantes BA.5 et BA.4 d’omicron. Les données sur les effets secondaires ne sont pas encore disponibles car les nouveaux boosters ont été approuvés par la FDA et les Centers for Disease Control and Prevention avant de terminer leurs essais cliniques.

Les agences fédérales ont basé leurs approbations sur plusieurs autres données de sécurité, y compris les preuves des vaccins Covid originaux – les formulations mises à jour ne sont qu’une modification de ces originaux – et des données de laboratoire sur l’élément BA.5 des injections chez la souris.

Ils ont également examiné les données d’essais cliniques sur des versions antérieures de boosters bivalents ciblant la sous-variante BA.1 d’omicron. Ces clichés n’ont jamais été rendus publics, car BA.1 a été rapidement dépassé par d’autres sous-variantes d’omicron – mais leur conception est extrêmement similaire aux clichés désormais disponibles dans les pharmacies et les cliniques du pays.

Ensemble, les preuves montrent une feuille de route potentielle pour les effets secondaires auxquels vous pouvez vous attendre après avoir reçu l’un des nouveaux rappels, et la gravité de ces effets secondaires.