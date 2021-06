Effets personnels, cadeaux présentés lors d’une exposition célébrant la vie du prince Philip au château de Windsor

Une nouvelle exposition qui a ouvert ses portes jeudi au château de Windsor commémore la vie et l’héritage du prince Philip de Grande-Bretagne, y compris de nombreux objets fabuleux qui lui ont été offerts au cours de décennies de fonctions officielles et de visites à l’étranger. Intitulé « Prince Philip : A Celebration », l’exposition présente plus de 100 objets de la vie du duc d’Édimbourg. Philip, l’époux de la reine Elizabeth et figure de proue de la famille royale britannique pendant près de sept décennies, est décédé le 9 avril à l’âge de 99 ans. L’exposition avait été prévue dans le cadre des célébrations du 100e anniversaire de Philip, qui aurait eu 100 ans. Le 10 juin, la conservatrice Sally Goodsir a déclaré à Reuters. « Mais après sa mort en avril, nous n’avons retardé son ouverture que de quelques semaines et la maintenons toujours », a-t-elle déclaré.

Philip était au courant de l’exposition et de son contenu, a déclaré Goodsir. Parmi les points forts de l’exposition figurent les robes de couronnement et la couronne portées par Philip lors du couronnement de la reine Elizabeth en 1953, et sa chaise de succession qui se trouve normalement à côté de la reine au palais de Buckingham et est exposée au château de Windsor pour la première fois.

Présenté pour la première fois au public, un portrait du prince peint en 2017, année de sa retraite. La peinture de Ralph Heimans représente Philip portant l’uniforme bleu et rouge de Windsor, debout dans le Grand Corridor du château de Windsor.

Les articles vont du personnel – comme le journal de la reine Victoria enregistrant la naissance de la mère du prince Philip, la princesse Alice, au château de Windsor en 1885, à l’excentrique – un refroidisseur à vin sauterelle à taille humaine présenté par l’ancien président français Georges Pompidou lors de sa visite au Royaume-Uni en 1972.

D’autres articles incluent : un cadre Fabergé avec des photographies du roi George VI et de la reine Elizabeth qui était un cadeau de mariage ; un jeu d’échecs présenté par Nelson Mandela lors de sa visite au Royaume-Uni en 1996 ; et une paire de bottes de cowboy avec les mots Prince et Philip inscrits en or, offerts au prince lors d’une visite à Houston, Texas, en 1991.

Au-dessus des bottes, l’exposition présente une coiffe de plumes des Premières Nations, un cadeau de 1973 du chef principal de la réserve de sang, Jim Shot Both Sides.

Sont également exposés les vestiges de l’horloge St George’s Hall du château de Windsor et un fragment d’une poutre brûlée, récupérés par Philip des débris à la suite d’un incendie qui a balayé le château en 1992.

« Je pense que sans que les gens puissent se réunir pour les funérailles, comme ils l’auraient normalement fait, j’espère qu’ils pourront venir au château et en apprendre un peu plus sur lui », a déclaré Goodsir.

L’exposition sera ouverte au public jusqu’au 20 septembre.

