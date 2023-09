Effets d’un arrêt ; les agents de santé peuvent faire grève ; Conspirations de Maui : NPR

Bonjour. Vous lisez la newsletter Up First. S’abonner ici pour le recevoir dans votre boîte de réception, et écouter au podcast Up First pour toutes les nouvelles dont vous avez besoin pour commencer votre journée.

Le gouvernement fédéral va manquer d’argent et fermer si le Congrès ne parvient pas à se mettre d’accord sur un accord pour le financer d’ici la fin de la journée de demain. Dans une interview exclusive à NPR, le chef de cabinet de la Maison Blanche, Jeff Zients, a déclaré que le président Biden ne rencontrerait pas le président de la Chambre, Kevin McCarthy, et qu’il appartenait aux républicains de la Chambre d’éviter une fermeture.

Lorsqu’on lui demande s’il s’inquiète des répercussions politiques pour le président, Zients dit à Asma Khalid de NPR que le Les Américains comprendront qu’un accord est un accord – faisant référence à un projet de loi sur le plafond de la dette sur lequel Biden et McCarthy se sont mis d’accord en mai. Sur En premierKhalid dit qu’ils se concentrent sur la gestion des impacts d’un arrêt.

Voici ce qui va se fermer et ce qui continuera à fonctionner en cas de fermeture du gouvernement.

En tant qu’acteurs hollywoodiens et travailleurs de l’automobile continuent de faire grève, une autre industrie est sur le point de les rejoindre. Des dizaines de milliers de travailleurs de Kaiser Permanente pourraient débrayer mercredi prochain si un accord entre leur syndicat et leur employeur n’est pas conclu avant la fin de leur contrat demain.

Kaiser Permanente est l’un des plus grands prestataires de soins de santé à but non lucratif dans le pays, dit Danielle Kaye de NPR. Ouvriers demandent de meilleurs avantages et payer. La plus grande préoccupation du syndicat est le manque de personnel. La pandémie de COVID a provoqué un exode de travailleurs, exacerbant un problème préexistant. Malgré l’embauche de près de 10 000 postes syndicaux supplémentaires cette année, Kaiser ne parvient pas à faire face aux pertes.

Sam Bankman-Fried, ancien PDG de FTX doit être jugé la semaine prochaine pour fraude et complot. S’il est reconnu coupable, il pourrait passer le reste de sa vie en prison. Aujourd’hui, ses parents sont eux-mêmes confrontés à des problèmes juridiques.

Joseph Bankman et Barbara Fried sont accusés d’être pleinement impliqué dans l’échange cryptographique aujourd’hui disparu de leur fils, selon David Gura de NPR. Banquier aurait offert des conseils juridiques et aidé à l’embauche. Fried a reçu des milliers de dollars de son fils pour son organisation à but non lucratif. Gura ajoute que Bankman et Fried sont des universitaires éminents et appréciés de la communauté de la faculté de droit de Stanford et que la réaction sur le campus a été « l’étonnement ».

Plongée profonde

Le gouvernement fédéral a-t-il utilisé des faisceaux d’énergie pour déclencher les incendies de forêt à Maui ? Ou est-ce la riche magnat des médias Oprah qui a procédé à un accaparement de terres ? L’absence d’informations claires et fiables suite aux incendies a permis aux théories du complot de se propager rapidement. Ils ont semé la discorde et entravé les interventions d’urgence.

De faux récits comme ceux-ci gagnent désormais une audience plus rapidement sur des plateformes comme X, anciennement connue sous le nom de Twitter.

gagnent désormais une audience plus rapidement sur des plateformes comme X, anciennement connue sous le nom de Twitter. Les chercheurs préviennent ces complots seront une force à affronter à mesure que les catastrophes liées au climat se multiplient.

ces complots seront une force à affronter à mesure que les catastrophes liées au climat se multiplient. Alors que les acteurs étrangers comme la Russie et la Chine ont été impliquées dans la diffusion de la propagande, les experts affirment que les acteurs nationaux sont la plus grande préoccupation.

comme la Russie et la Chine ont été impliquées dans la diffusion de la propagande, les experts affirment que les acteurs nationaux sont la plus grande préoccupation. Depuis les années 1990, La FEMA a inscrit le contrôle de la surveillance des rumeurs dans le cadre de sa réponse d’urgence en cas de catastrophe et dispose désormais d’une page Web traitant de certaines de ces rumeurs liées aux incendies de forêt.

Choix du week-end

Découvrez quoi Radio Nationale Publique regarde, lit et écoute ce week-end :

Films: Que se passe-t-il lorsque votre amant secret devient votre subordonné direct après une promotion au travail ? Pour les personnages de Phoebe Dynevor et Alden Ehrenreich dans Fair-playles choses deviennent vite gênantes.

Livres: Kerry Washington parle de ses nouveaux mémoires, Plus épais que l’eau, avec Air frais. Elle parle de sa vie, de sa carrière, de son activisme et de son parcours de découverte de soi après avoir appris que son père n’était pas son père biologique.

Musique: Doja Cat n’a jamais reculé devant un combat avec ses trolls en ligne. Elle canalise cette énergie dans son quatrième album studio, Écarlate. Jason King de NPR dit que c’est son film le plus « artistiquement aventureux » à ce jour.

Théâtre: La pièce cinglante des droits civiques Purlie Victorious : une aventure non confédérée à travers le patch en coton revient à Broadway après 62 ans d’absence. Leslie Odom Jr. joue dans le revival.

Questionnaire: Avez-vous lu toutes les recommandations culturelles de cette semaine ? Une des réponses au quiz d’actualité se trouve dans cette rubrique !

3 choses à savoir avant de partir

L’Académie des arts et des sciences du cinéma remplace l’Oscar de Hattie McDaniel, disparu depuis au moins 50 ans. McDaniel a été la première personne noire à être nominée et à remporter un Oscar pour son rôle dans Emporté par le vent. Le règne des mammifères pourrait prendre fin plus tôt que prévu. Les scientifiques estiment que la date de disparition des mammifères pourrait être dans 250 millions d’années, ce qui signifie que notre vie sur Terre est à mi-chemin. Les scientifiques de la NASA croient il pourrait y avoir du carbone dans l’océan d’Europe, une lune lointaine de Jupiter. La découverte les rapproche à savoir si Europe pouvait supporter la vie.

