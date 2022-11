Effets du changement climatique sur les tornades : ce que nous savons

Les tornades ont-elles changé au fil des ans?

Les chercheurs disent que ces dernières années, les tornades semblent se produire dans de plus grands “groupes” et que la région connue sous le nom d’allée des tornades dans les Grandes Plaines, où la plupart des tornades se produisent, semble se déplacer vers l’est. Le nombre total de tornades par an se maintient autour de 1 200.

En décembre 2021, une explosion d’activités de tornades meurtrières dans les États du centre et du sud est survenue à un moment très inhabituel pour les États-Unis. Mars, avec son temps plus chaud, est généralement le moment où l’activité des tornades commence à augmenter.

Le changement climatique en est-il la cause ?

Les ingrédients qui donnent naissance aux tornades comprennent l’air chaud et humide au niveau du sol; air frais et sec plus haut ; et le cisaillement du vent, qui est le changement de vitesse ou de direction du vent. Chacun de ces facteurs peut être affecté différemment par le changement climatique.

Alors que la planète se réchauffe et que le climat change, “nous ne pensons pas qu’ils iront tous dans la même direction”, a déclaré le Dr Brooks de la NOAA. Par exemple, la température et l’humidité globales, qui fournissent de l’énergie dans l’air, peuvent augmenter avec un climat qui se réchauffe, mais pas le cisaillement du vent.

“S’il n’y a pas assez de cisaillement pour faire tourner quelque chose, peu importe la force de l’énergie.” il a dit. “S’il y a toutes sortes de cisaillement du vent, mais que vous n’avez pas de tempête, vous n’aurez pas non plus de tornade.”

Bien que nous sachions que le changement climatique peut jouer un rôle dans l’augmentation de la puissance de certaines tempêtes, la complexité des tornades signifie qu’il est difficile d’étendre ce lien avec certitude, en particulier pour un événement individuel.

L’échelle est tout

La taille relativement petite d’une tornade la rend également plus difficile à modéliser, le principal outil que les scientifiques utilisent pour attribuer les événements météorologiques extrêmes au changement climatique. “Nous travaillons à des échelles si petites que le modèle que vous utiliseriez pour faire les études d’attribution ne peut tout simplement pas saisir le phénomène”, a déclaré le Dr Brooks.