Effets de la multimorbidité physique et psychologique sur le risque de démence : cohortes prospectives multinationales et méta-analyse | Médecine BMC

Conception de l’étude et participants

Notre étude de cohorte multinationale a utilisé des données individuelles provenant de deux cohortes bien caractérisées avec le même plan longitudinal biennal et des protocoles d’enquête comparables : le HRS et le SHARE. L’HRS est une enquête longitudinale représentative à l’échelle nationale auprès d’adultes âgés de 50 ans et plus aux États-Unis. [15, 16]. SHARE est une enquête longitudinale auprès des ménages axée sur la retraite et la santé des personnes âgées en Europe continentale. [17]. De plus amples informations sur le plan d’échantillonnage et les procédures peuvent être trouvées dans leurs profils de cohorte. [15, 18]. Cette étude adhère aux lignes directrices sur le renforcement des rapports sur les études observationnelles en épidémiologie.

Nous avons utilisé les données du HRS et du SHARE de 2012 à 2018. Les données de base ont été collectées en 2012. Les évaluations de suivi ont été menées jusqu’en 2018. Pour le HRS et le SHARE, nous avons inclus 30 313 et 39 300 participants âgés de 60 ans ou plus au départ. Après avoir exclu les participants atteints de démence, de la maladie d’Alzheimer, de troubles cognitifs ou ceux qui ne disposaient pas des informations susmentionnées, nous avons inclus 9 926 participants ayant une fonction cognitive normale dans l’HRS et 6 699 participants ayant une fonction cognitive normale dans le SHARE. Ensuite, nous avons exclu les participants qui manquaient d’informations pertinentes sur la multimorbidité physique et psychologique et les covariables, et avons finalement inclus 8 543 et 5 939 participants dans HRS et SHARE, respectivement (Fig. 1).

Figure 1 Organigramme de l’étude. HRS, Etude Santé et Retraite ; SHARE, Enquête sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe

Le HRS a reçu l’approbation du comité d’examen institutionnel de l’Université du Michigan (protocole IRB : HUM00061128). Le SHARE a été examiné et approuvé par le comité d’éthique de l’université de Mannheim et le conseil d’éthique de la société Max Planck (IRB : n° 723/2009). Tous les participants ont donné leur consentement éclairé.

Évaluation de la multimorbidité physique et psychologique

Les troubles psychologiques ont été identifiés à l’aide de l’échelle à 8 éléments du Center for Epidemiologic Research Depression (CES-D) de l’HRS. Cette échelle mesurait la fréquence des sentiments sur huit éléments dichotomiques au cours de la semaine écoulée, notamment « déprimé », « tout était un effort », « heureux », « la vie était agréable », « triste » et « incapable de démarrer ». [6, 19, 20]. Nous avons inversé les éléments pour « heureux » et « la vie était agréable », puis nous avons résumé tous les éléments. Les scores totaux variaient de 0 à 8, avec une valeur seuil supérieure à 3 indiquant un trouble psychologique. Dans SHARE, l’EURO-D, qui comprend 12 items (symptômes dépressifs, pessimisme, envie de mourir, culpabilité, irritabilité, pleurs, fatigue, problèmes de sommeil, perte d’intérêt et d’appétit, capacité réduite de concentration et capacité à profiter des choses au fil du temps). le mois dernier), a été utilisé pour évaluer les troubles psychologiques [21]. Le seuil d’un trouble psychologique cliniquement pertinent est ≥ 4 [21].

Les troubles physiques comprenaient sept affections autodéclarées diagnostiquées par un médecin : l’hypertension, le diabète, le cancer, les maladies pulmonaires, les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux et l’arthrite dans les études HRS et SHARE. [6, 22]. La présence signalée de l’une des sept affections physiques chroniques susmentionnées a été considérée comme un trouble physique. [6]. Les participants ont été classés en quatre groupes en fonction de la présence de troubles physiques et psychologiques : aucun, uniquement des troubles physiques, uniquement des troubles psychologiques et une multimorbidité physique et psychologique.

Évaluation de la démence

En se référant à des études antérieures, la démence a été déterminée par une combinaison de diagnostics médicaux autodéclarés de démence ou de maladie d’Alzheimer, ou de scores totaux inférieurs à la valeur seuil de 7 sur l’échelle cognitive HRS. [23, 24]. Cette échelle cognitive comprenait le rappel libre immédiat et différé de 10 noms pour évaluer la mémoire, la soustraction en série de sept pour évaluer la mémoire de travail et le comptage à rebours pour mesurer la vitesse du traitement mental. [22, 25, 26]. Les scores totaux variaient de 0 à 27, un score de 6 ou moins indiquant une démence, tandis qu’un score supérieur à 11 indique une fonction cognitive normale. [27, 28]. Dans le cadre du projet SHARE, la fonction cognitive a été évaluée à l’aide de tâches de mémoire épisodique et de fluidité verbale. [29]. Un score de mémoire de 1,5 écart-type inférieur à la moyenne par âge avait été considéré comme un indicateur de déficience cognitive. Si les répondants ne parvenaient pas à nommer au moins 15 mots corrects dans les tâches de maîtrise verbale, ils avaient un problème de maîtrise verbale. La fonction cognitive normale a été définie comme n’ayant aucun problème de mémoire épisodique et de fluidité verbale. [29]. Nous avons inclus les participants qui n’avaient signalé aucune démence et qui avaient une fonction cognitive normale au départ.

Covariables

Les covariables de référence incluaient l’âge (30 ans). Le revenu total du patrimoine (y compris le logement, les véhicules et les comptes d’épargne) moins les autres dettes au niveau du ménage a été évalué (y compris la résidence secondaire, le cas échéant) en monnaie locale (HRS : dollars, SHARE : euros), et divisé en quatre groupes en fonction de la fourchette des quartiles [6]. L’activité physique a été évaluée en fonction de la fréquence de participation à une activité physique légère, vigoureuse ou modérée. [6]. Les options de toutes les activités, y compris « tous les jours », « plus d’une fois par semaine » et « une fois par semaine », ont été recodées comme « oui », tandis que d’autres options, notamment « une à trois fois par mois » et « à peine jamais ou jamais », ont été recodés « non ». Les habitudes de consommation d’alcool et le statut de fumeur ont tous deux été autodéclarés sur la base de questions sur la consommation d’alcool ou le tabagisme.

Analyse statistique

Les caractéristiques des participants ont été comparées à l’aide du χ2 test pour les variables catégorielles. Nous avons considéré la mortalité comme l’événement concurrent et avons utilisé des modèles de risque concurrents univariés et multivariés pour estimer les rapports de risque bruts (cHR) et les rapports de risque ajustés (aHR), ainsi que leurs intervalles de confiance correspondants à 95 % (IC à 95 %). Pour toutes les analyses, nous avons ajusté trois modèles : le modèle 1 était un modèle univarié ; modèle 2 ajusté en fonction de l’âge, du sexe, du niveau d’éducation, de l’état civil et du revenu total du patrimoine ; et le modèle 3 était un modèle complet ajoutant l’IMC, l’activité physique, la consommation d’alcool et le tabagisme autodéclarés. Nous avons effectué une analyse de sous-groupes basée sur l’âge, le sexe, le niveau d’éducation, l’état civil, le revenu, l’IMC, l’activité physique, les habitudes de consommation d’alcool et le statut tabagique pour évaluer la robustesse des résultats. Ensuite, nous avons mené des méta-analyses à effets aléatoires de DerSimonian-Laird [31] pour calculer les HR regroupés et les IC à 95 %.

De plus, nous avons effectué trois analyses de sensibilité pour tester la robustesse des résultats : (1) en raison des données de suivi discrètes dues aux limites de la conception de l’étude, nous avons utilisé des modèles de régression de Poisson robustes au lieu de modèles de risque concurrents pour observer les rapports de risque ( RR) de démence ; (2) après avoir interpolé les covariables manquantes à l’aide de la méthode de la forêt aléatoire, nous avons examiné l’association de la multimorbidité physique et psychologique avec la démence chez 9 926 participants à l’HRS et 6 699 participants au SHARE, respectivement ; (3) en tenant compte de l’impact du nombre de troubles physiques et psychologiques, nous avons reclassé la multimorbidité physique et psychologique en huit groupes (aucune, un seul trouble physique, seulement deux troubles physiques, seulement trois troubles physiques ou plus, uniquement un trouble psychologique, trouble psychologique avec un trouble physique, trouble psychologique avec deux troubles physiques, trouble psychologique avec trois troubles physiques ou plus) et calculer les HR. Toutes les analyses ont été réalisées à l’aide du logiciel R, version 4.2.1 pour Windows. Le package « cmprsk » a été utilisé pour ajuster le modèle de risque concurrent (modèle de risque de sous-distribution Fine-Gray). Recto verso P. les valeurs inférieures à 0,05 ont été considérées comme statistiquement significatives.