Effets cognitifs dans la quarantaine de la consommation de cannabis à long terme

En juin 2022, 37 États américains avaient adopté des lois sur le cannabis médical et 19 États avaient légalisé le cannabis récréatif. Le cannabis s’est avéré bénéfique pour une gamme de conditions telles que troubles épileptiques de l’enfance, nauséevomissements et perte d’appétit chez les personnes vivant avec le VIH/SIDA.

Entre-temps, une nouvelle génération de produits à base de cannabis a explosé sur la scène, tirée par un marketing qui alimente une industrie de plusieurs milliards de dollars. La teneur moyenne en THC (tétra-9-tétrahydrocannabinol, le produit chimique psychoactif et potentiellement addictif du cannabis) dans les produits fumés à base de plantes entières a augmenté de 1 % à 4 % dans les années 1970 à 15 % à 30 % dans les officines de cannabis d’aujourd’hui. Les produits comestibles et les vapes peuvent contenir des concentrations encore plus élevées de THC.

Alors que le public perçoit de plus en plus le cannabis comme une substance inoffensive, les avantages et les risques à long terme de la consommation de cannabis restent flous. Cependant, un modèle de recherche cohérent a émergé : une forte consommation de cannabis à long terme peut avoir un impact sur la cognition de la quarantaine.

Nouvelles recherches sur la consommation de cannabis et la cognition dans la quarantaine

Recherche récente Publié dans Le Journal américain de psychiatrie a suivi de près près de 1 000 personnes en Nouvelle-Zélande de 3 à 45 ans pour comprendre l’impact de la consommation de cannabis sur les fonctions cérébrales. L’équipe de recherche a découvert que les personnes qui consommaient du cannabis à long terme (pendant plusieurs années ou plus) et de manière intensive (au moins une fois par semaine, bien qu’une majorité dans leur étude en ait consommé plus de quatre fois par semaine) présentaient des déficiences dans plusieurs domaines de la cognition.

Le QI des consommateurs de cannabis à long terme a diminué de 5,5 points en moyenne depuis l’enfance, et il y avait des déficits dans la vitesse d’apprentissage et de traitement par rapport aux personnes qui n’ont pas consommé de cannabis. Plus un individu consommait fréquemment du cannabis, plus la déficience cognitive qui en résultait était importante, suggérant un lien de causalité potentiel.

L’étude a également révélé que les personnes qui connaissaient ces consommateurs de cannabis de longue date ont bien observé qu’ils avaient développé des problèmes de mémoire et d’attention. Les résultats ci-dessus ont persisté même lorsque les auteurs de l’étude ont contrôlé des facteurs tels que la dépendance à d’autres drogues, le statut socio-économique de l’enfance ou l’intelligence de base de l’enfance.

L’impact du cannabis sur les troubles cognitifs était plus important que celui de la consommation d’alcool ou de tabac. Les consommateurs de cannabis à long terme avaient également des hippocampes plus petits (la région du cerveau responsable de l’apprentissage et de la mémoire). Fait intéressant, les personnes qui consommaient du cannabis moins d’une fois par semaine sans antécédents de développement de dépendance n’avaient pas de déficits cognitifs liés au cannabis. Cela suggère qu’il existe une gamme d’utilisations récréatives qui peuvent ne pas entraîner de problèmes cognitifs à long terme.

Davantage d’études sont nécessaires sur la consommation de cannabis et la santé du cerveau

La nouvelle recherche n’est qu’une des nombreuses études suggérant qu’il existe un lien entre la consommation intensive de cannabis à long terme et la cognition. Néanmoins, de futures études sont nécessaires pour établir la causalité et explorer l’impact de la consommation de cannabis à long terme sur le risque de développer une démence, car les troubles cognitifs de la quarantaine sont associés à des taux plus élevés de démence.

Que faire si vous ressentez des effets cognitifs du cannabis ?

Certaines personnes qui consomment du cannabis à long terme peuvent développer un brouillard cérébral, une baisse de motivation, des difficultés d’apprentissage ou des difficultés d’attention. Les symptômes sont généralement réversibles, bien que vous utilisiez des produits à plus forte teneur en THC peut augmenter le risque de développer des symptômes cognitifs.

Considérez ce qui suit si vous présentez des symptômes cognitifs liés au cannabis :

Essayez une conicité lente. Diminuez progressivement la puissance (teneur en THC) du cannabis que vous consommez ou la fréquence à laquelle vous en consommez sur plusieurs semaines, surtout si vous avez des antécédents de sevrage du cannabis.

Diminuez progressivement la puissance (teneur en THC) du cannabis que vous consommez ou la fréquence à laquelle vous en consommez sur plusieurs semaines, surtout si vous avez des antécédents de sevrage du cannabis. Travaillez avec votre médecin. Soyez ouvert avec votre médecin au sujet de vos symptômes cognitifs, car d’autres facteurs médicaux ou psychiatriques peuvent être en jeu. Votre médecin peut également vous aider à naviguer dans un cône de cannabis en toute sécurité, et potentiellement plus confortablement, en utilisant d’autres moyens de soutien. Malheureusement, la plupart des patients ne sont pas à l’aise parler avec leur médecin de la consommation de cannabis.

Soyez ouvert avec votre médecin au sujet de vos symptômes cognitifs, car d’autres facteurs médicaux ou psychiatriques peuvent être en jeu. Votre médecin peut également vous aider à naviguer dans un cône de cannabis en toute sécurité, et potentiellement plus confortablement, en utilisant d’autres moyens de soutien. Malheureusement, la plupart des patients ne sont pas à l’aise parler avec leur médecin de la consommation de cannabis. Lui donner le temps. Cela peut prendre jusqu’à un mois avant que vous ne ressentiez des améliorations après avoir réduit votre dose, car le cannabis peut rester dans le corps pendant deux à quatre semaines.

Cela peut prendre jusqu’à un mois avant que vous ne ressentiez des améliorations après avoir réduit votre dose, car le cannabis peut rester dans le corps pendant deux à quatre semaines. Essayez un suivi cognitif objectif. À l’aide d’une application ou test objectif comme le mini-examen de l’état mental pour suivre votre fonction cérébrale peut être plus précis que l’auto-observation. Votre fournisseur de santé mentale peut être en mesure de vous aider à administrer des évaluations cognitives intermittentes.

À l’aide d’une application ou test objectif comme le mini-examen de l’état mental pour suivre votre fonction cérébrale peut être plus précis que l’auto-observation. Votre fournisseur de santé mentale peut être en mesure de vous aider à administrer des évaluations cognitives intermittentes. Envisagez des stratégies alternatives. La fonction cérébrale n’est pas statique, comme la couleur des yeux ou le nombre d’orteils sur nos pieds. L’exercice aérobique et la pratique de la pleine conscience, de la méditation et de la psychothérapie peuvent améliorer la cognition à long terme.

Le cannabis est un sujet passionnant mais controversé qui a suscité à la fois le battage médiatique et le scepticisme. Il est important que les particuliers et les professionnels de la santé mettent l’accent sur les études de recherche et non sur la spéculation ou les histoires personnelles. Les études émergentes suggérant le lien entre la consommation intensive de cannabis à long terme et la neurocognition devraient inquiéter les décideurs, les prestataires et les patients.