Effet succès de Gadar 2 : Prix national pour Sunny Deol ?

Gadar 2 gagne les cœurs du monde entier. Sunny Deol et Ameesha Patel vedettes Gadar 2 est maintenant entré dans le club Rs 300 crores aujourd’hui. Le voyage vers le succès du film bat son plein. Sunny Deol et Ameesha Patel en tant que Tara Singh et Sakina nous ont fait retomber amoureux. Utkarsh Sharma a impressionné en tant que Charanjeet dans le film. Simrat Kaur dans le rôle de Muskan était brillant. C’est son premier film de Bollywood.

Après l’énorme succès du film, récemment, Sunny Deol avait laissé entendre Gadar 3. Cependant, selon les rapports, le réalisateur Anil Sharma envisage d’abord de faire un petit film, Journey, mettant en vedette son fils Utkarsh avec Nana Patekar.

Prix ​​national pour Sunny Deol

Une source proche du film a déclaré à Koimoi.com que Gadar 2 a un long chemin à parcourir avant de ne plus attirer l’attention du public et Zee Studios envisage une fourchette de bénéfices de 350 à 400 crores. On dit également que les producteurs prévoient de nommer Sunny Deol pour des prix nationaux.

La source a partagé qu’en Inde, il n’y a pas de culture de lobbying pour les récompenses comme c’est le cas pour les Oscars en Amérique et l’équipe RRR a dépensé des millions de lobbying pour les Oscars. Mais les prix nationaux en Inde sont entièrement basés sur la décision des membres du jury et, par conséquent, Zee Studios veillera à ce que Gadar 2 atteint les bons endroits pour les prix nationaux.

Dharmendra sur les chances de National Award pour Sunny Deol

Récemment, l’acteur vétéran Dharmendra a également parlé des chances que Sunny Deol obtienne le prix national pour Gadar 2. Il a dit qu’il ne savait pas si Sunny Deol obtiendrait le prix national pour Gadar 2 mais le public lui a déjà décerné tous les prix possibles.

Regardez les vidéos de Gadar 2 success bash

Gadar 2 met également en vedette Manish Wadhwa, Gaurav Chopra, Luv Sinha, Akash Dhar et d’autres. Le film est sorti en salles le 11 août.