‘Yeh toh Banta hai. Le succès de Brahmastra a ravi toute la distribution des stars du film car ils ont travaillé pendant 5 ans sur le film et le résultat est fructueux. Les fans sont amoureux de la chimie de Ranbir Kapoor et Alia Bhatt dans le film, alors que certaines sections de personnes ne sont pas très satisfaites du rôle de Mme Kapoor dans le film. Eh bien voici une bonne nouvelle! Le couple sera vu ensemble dans un autre film et cette fois c’est une comédie romantique.

Selon les rapports de India Today, Ranbir et Alia attendaient avec impatience la sortie de Brahmastra car ils voulaient voir la réponse avant de faire un autre film, et voyant maintenant la réponse massive sur le film, le couple est assuré qu’ils sont acceptés sans réserve. . Ranbir et Alia se sont vu proposer de nombreux films dans le passé, mais ils n’ont donné aucun signe de tête à aucun d’entre eux. Cependant, ils sont très intéressés à faire une comédie romantique ensemble et maintenant avec le succès de Brahmastra, ils sont ouverts à toutes les offres et choisissent les meilleurs.

La chimie de Ranbir et Alia en tant que Shiva et Isha est appréciée des fans de Brahmastra et ils ont hâte que le couple explore plus de genres. Ranbir et Alia qui se sont mariés en avril vont bientôt être les parents de leur premier enfant ensemble et jusqu’à ce qu’Alia accouche, elle ne choisira aucun projet, elle a rempli tous ses engagements professionnels et veut profiter de cette phase d’embrasser la maternité.

Sur le plan professionnel, Alia attend la sortie de Rocky Aur Rani Ki Pre Kahaani avec Ranveer Singh. Elle est également prête pour ses débuts à Hollywood Heart Of Stones avec Gal Gadot. Alors que Ranbir Kapoor sera vu ensuite dans le réalisateur de Luv Ranjan avec Shraddha Kapoor. Il sera également vu jouer un rôle négatif dans Animal de Sandeep Vanga avec Rashmika Mandanna.