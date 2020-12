L’Australie a abandonné le développement d’un vaccin contre le coronavirus fabriqué dans le pays après que les participants aux essais cliniques pour le vaccin aient renvoyé des résultats de test faussement positifs pour le VIH.

Le médicament, créé par l’Université du Queensland (UQ) et la société de biotechnologie CSL, a déclenché une « robuste » réponse immunitaire au SRAS-COV-2 dans les essais de phase 1, mais elle a également conduit à des complications malheureuses impliquant un autre virus dangereux. Les anticorps qui protégeaient les participants d’une infection Covid-19 conduisaient également à des faux positifs aux tests VIH.

Bien qu’aucun participant à l’essai n’ait réellement contracté le VIH, le ministre australien de la Santé, Greg Hunt, a reconnu que cet effet secondaire bizarre interfère avec le dépistage du VIH. Il n’y a pas de remède connu pour le virus, qui attaque le système immunitaire, et s’il n’est pas traité, le VIH peut conduire au sida.

Selon les développeurs du vaccin, le problème pourrait prendre un an pour être résolu. Le revers a incité CSL et le gouvernement australien à annuler les essais de phase 2 et de phase 3.

Le coup de coronavirus était l’un des quatre candidats mandatés par Canberra. Le premier ministre Scott Morrison a déclaré que le médicament serait mis sur les tablettes indéfiniment et « Ne figurera plus dans le cadre du plan de vaccination de l’Australie. »

Le gouvernement avait prévu d’acquérir 51 millions de doses du vaccin dans le cadre d’une campagne d’inoculation de masse qui devrait débuter à la mi-2021. Au lieu de cela, l’équipe de l’UQ-CSL fabriquera 20 millions de doses supplémentaires du jab créé par l’Université d’Oxford et AstraZeneca, en plus des 30 millions de doses qu’elle produit déjà du médicament.

L’Australie a également signé un accord pour 10 millions de doses du vaccin Pfizer / BioNTech, qui devrait recevoir l’approbation du régulateur pharmaceutique du pays au début de l’année prochaine.

Les gouvernements et les entreprises pharmaceutiques du monde entier se sont efforcés de lancer une injection efficace de Covid-19, ce qui a entraîné des problèmes de sécurité en raison du développement précipité. Le régulateur américain des médicaments, la Food and Drug Administration, a récemment révélé que quatre personnes ayant reçu le vaccin Pfizer / BioNTech avaient subi une paralysie faciale temporaire, bien que la FDA ait déclaré qu’il n’y avait aucune preuve liant les problèmes de santé au vaccin.

