Effet Salaar : Venkatesh et son équipe déplacent Saindhav à Sankranthi 2024 malgré une forte concurrence

Hombale Films a choqué les gens lorsqu’ils ont annoncé que Salaar affronterait Dunki le 22 décembre 2023 dans toute l’Inde. Salaar devait initialement arriver le 28 septembre mais a été retardé. La raison du report était censée être un retard dans les effets visuels, que Prashanth Neel souhaitait à la perfection. Il a également tourné une scène supplémentaire pour le point culminant, ce qui, selon lui, élèvera le film à un autre niveau. Le tournage s’est terminé récemment aux studios Ramoji Rao, à Hyderabad. Les créateurs de Salaar ont été qualifiés de « non professionnels » par les fans de Shah Rukh Khan sur les réseaux sociaux. Comme nous le savons, Dunki a été annoncé il y a un an, le 22 décembre 2023.

Désormais, les réalisateurs de Saindhav ont déclaré que le film serait déplacé au 13 janvier 2024. Ceci malgré le fait que de nombreux films sortiront à cette date, notamment Guntur Karam de Mahesh Babu. Les autres films incluent Eagle, Naa Saami Ranga, Hanuman et Family Star de Vijay Deverakonda. Maintenant, Saindhav vient également à cette date. Il y a trois autres films Telugu ce week-end de décembre. Nous avons Harom Hara, Extra : Ordinary Man et Hi Nanna. Il semble qu’un autre film changera de date compte tenu de la tempête Salaar Vs Dunki dans l’industrie.

Les experts commerciaux mécontents du choc Salaar contre Dunki

Ce conflit est désormais le sujet de discussion de l’industrie. Les experts estiment que cela aurait pu être évité et que cela entraînerait des pertes de 30 pour cent pour les deux films. Dunki sera distribué dans toute l’Inde par Pen Marudhar et à l’étranger par YRF. Salaar est distribué par AA Films. Saindhav est un grand film avec un énorme casting de stars composé de Venkatesh Daggubati, Arya, Nawazuddin Siddiqui, Shraddha Srinath, Andrea Jeremiah et d’autres.

Saindhav est un film d’action rempli d’émotions. Cet énorme affrontement a sûrement bouleversé le calendrier de beaucoup.