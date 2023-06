"Effet Kejriwal": Raghav Chadha sur les garanties du scrutin du Congrès au Karnataka

Réagissant au tweet de Rahul Gandhi selon lequel le gouvernement du Karnataka a rempli une autre garantie après l’entrée en vigueur de la gratuité des bus pour les femmes, le chef du parti Aam Aadmi, Raghav Chadha, a déclaré dimanche que le plus ancien parti indien prenait des notes du plus jeune du pays.

Raghav Chadha a déclaré que les programmes mis en œuvre par le Congrès au Karnataka ont été introduits pour la première fois par le parti Aam Aadmi sous le nom de «Kejriwal ki Guarantee».

À cet égard, Raghav Chadha s’est adressé à Twitter et a déclaré : « L’effet Kejriwal. Le plus ancien parti politique de l’Inde prend des notes du plus jeune de l’Inde. La « garantie Kejriwal ki » a été introduite pour la première fois par l’AAP, et le programme a maintenant été mis en œuvre par le Congrès du Karnataka. . »

Plus tôt dans la journée, le chef du Congrès, Rahul Gandhi, a déclaré que cette étape autonomiserait les femmes et augmenterait leur épargne.

« Voyage en bus gratuit pour chaque femme du Karnataka à partir d’aujourd’hui – Une autre garantie remplie ! Autonomisation des femmes et économies économiques – notre responsabilité, leur droit, le gouvernement du Congrès s’en acquittera », a tweeté Rahul Gandhi.

Auparavant, les cinq garanties « principales », que le Congrès avait promis de respecter après son arrivée au pouvoir au Karnataka, étaient de 200 unités d’électricité gratuite pour tous les ménages (Gruha Jyoti) ; une aide mensuelle de Rs 2 000 à la femme chef de famille (Gruha Lakshmi) ; 10 kg de riz gratuits pour chaque membre d’un ménage BPL (Anna Bhagya) ; Rs 3 000 par mois pour les jeunes diplômés sans emploi et Rs 1 500 pour les diplômés sans emploi (tous deux âgés de 18 à 25 ans) pendant deux ans (Yuva Nidhi) et transport gratuit pour les femmes dans les bus des transports publics (Uchita Prayana).

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)