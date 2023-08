Effet Gadar 2 : Sunny Deol, JP Dutta préparent Border 2 ? Les fans sont-ils prêts ? [Check Reactions]

Gadar 2 Gadar macha rahi hai est synonyme de tout le monde ces jours-ci. Sunny Deol, Ameesha Patel le nouveau film starrer est une suite du très aimé Gadar dirigé par Anil Sharma. Le film est un divertissement d’action de masse qui est riche en nostalgie et en valeur de rappel. Les masses se pressent dans les salles de cinéma pour regarder Sunny Deol dans le rôle de Tara Singh et Ameesha Patel dans le rôle de Sakina. Et au milieu du grand succès de Gadar 2, maintenant Sunny Deol et JP Dutta auraient l’intention de faire Bordure 2. Oui, tu l’as bien lu.

Sunny Deol et JP Dutta prévoient une suite à Border

Un rapport publié sur un portail d’informations sur le divertissement en ligne indique qu’une suite de Border est en cours de planification. Sunny Deol et le cinéaste JP Dutta sont en pourparlers pour Bordure 2. Frontière est l’un des blockbusters les plus historiques du cinéma indien. Et le portail cite une source disant que le film exige une suite. L’équipe de Frontière a prévu de faire une deuxième partie depuis 2 à 3 ans. Et les masses peuvent s’attendre à une annonce officielle dans les 15 prochains jours environ. Les créateurs auraient une histoire de la guerre indo-pakistanaise de 1971 qui n’a pas été partagée avec le public. Et il peut être transformé en Bordure 2.

Seul Sunny Deol à faire partie de Border 2 ? Les fans réagissent

Selon les rapports, Sunny Deol sera probablement le seul acteur du film à reprendre le rôle. Depuis Frontière est sur le point de sortir et film d’action, les réalisateurs auraient l’intention de lancer une jeune génération d’acteurs. Cependant, rien n’est officiel pour le moment. Attendons une confirmation officielle sur le même. Les fans ont partagé leurs réactions au rapport de Bordure 2 film en cours de réalisation. Beaucoup de fans sont tous partants pour ça. Certains pensent que cela va battre les records de Gadar 2. Découvrez les réactions ici :

Était Bordure 2 retardé?

BollywoodLife vous avait informé en exclusivité l’année dernière que JP Dutta voulait faire un film depuis longtemps. Mais les droits du film appartenaient au producteur Bharat Shah. Il y avait quelques problèmes concernant la redevance à propos de Frontière qui avait créé des différences entre Dutta et Shah. Dutta avait essayé d’arranger les choses mais en vain. Il semble que tout va bien entre les fabricants maintenant.

Le film Border était un film de guerre basé sur la guerre indo-pakistanaise de 1971. Le casting de Border comprend Sunny Deol, Jackie Shroff, Suniel Shetty, Akshaye Khanna, Rakhee Gulzar, Pooja Bhatt, Tabu, Puneet Issar, Sudesh Berry et plus . Sunny Deol a joué le rôle du brigadier Kuldip Singh Chandpuri, récipiendaire de Maha Vir Chakra. À l’époque, c’était un major qui menait ses 120 soldats contre 2 000 à 3 000 soldats pakistanais et réussissait à chasser le bataillon ennemi.