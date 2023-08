Effet Gadar 2 : Sunny Deol jouera dans le redémarrage de Maa Tujhe Salaam 2 écrit par l’écrivain Baahubali ?

Gadar 2 est une tornade au box-office. Il a également ressuscité la célébrité de Sunny Deol. La superstar macho a attiré des foules dans les salles de cinéma à travers le pays. Gadar 2 a fait Rs 400 crores jusqu’à présent et remplacera bientôt les numéros de Pathaan. Le film Shah Rukh Khan a rapporté Rs 524 crores au box-office national. Nous avons entendu des nouvelles sur la façon dont Sunny Deol pourrait être vu dans Border 2. C’était une simple spéculation. Sunny Deol a déclaré que de tels rapports ne sont que des conjectures et qu’il est occupé à apprécier la réponse à Gadar 2.

Sunny Deol à Maa Tujhe Salaam 2

Il a été rapporté sur Zoom TV que Sunny Deol a accepté de faire la suite de Maa Tujhe Salaam. Cela a été confirmé par le producteur Mahendra Dhariwal. Il a dit que Sunny Deol a dit oui en principe et qu’il lira bientôt le scénario. Le film est écrit par nul autre que RRR et l’écrivain Baahubali Vijayendra Prasad. Il a également nié avoir été inspiré pour faire le film après Gadar 2. Comme nous le savons, les fans veulent également des suites de films comme Ghatak, Damini et Ghayal.

Dhariwal a déclaré qu’il n’était pas influencé par le succès de Gadar 2. Il voulait le faire plus tôt mais les choses ne se sont pas concrétisées. Zee Studios coproduira le film. Il aurait déclaré: « Je les avais approchés plus tôt, mais à l’époque, ils m’ont dit d’attendre car les enjeux étaient élevés pour Sunny car ils soutiennent également quelques autres films. » Il semble que le studio ait dit à Mahendra Dhariwal de commencer les choses. Les autres détails seront bientôt finalisés avec des réunions.

Le chaos de Gadar 2 au box-office

Le film de Sunny Deol est sur le point de devenir le plus grand film hindi. Anil Sharma est également de retour en force. Le film est un redémarrage de Gadar. Cette fois, nous avons le fils de Tara Singh et Sakina (Ameesha Patel) enlevé au Pakistan. Il est prisonnier de guerre dans les années 1970. Tara Singh quitte le Pendjab et s’y rend pour ramener son fils. Utkarsh Sharma joue le rôle de Jeet dans le film.