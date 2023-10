Effet Gadar 2 : la star de Sunny Deol avec Aamir Khan reçoit une offre énorme du géant OTT ?

Gadar 2 fait des vagues au box-office même le 50ème jour de sa sortie. Le film crée l’histoire chaque jour et a jusqu’à présent gagné 524,75 crores, a battu Shah Rukh Khan vedette Pathaan, et se rapproche peu à peu Jawan. Et ce succès massif a eu un effet positif sur la carrière de Sunny Deol. Il s’agit de la phase la plus élevée des 22 longues années de carrière de Sunny Deol, et il le mérite à juste titre. Alors que la dernière mise à jour concernant la star est que son prochain film, produit par Aamir Khana reçu une offre d’un montant énorme de Rs 95 crore d’un géant OTT, c’est un sentiment extrêmement insensé pour Sunny Deol lui-même.

Les rapports revendiqués par Zoom TV indiquent que le géant OTT a offert près de 100 crores aux réalisateurs du film, et jusqu’à présent, rien n’a été commencé sur le film, et en fait, Sunny Deol n’a pas encore donné son feu vert et finalisé le film. date, mais tout se met en place. Le tournage pourrait commencer l’année prochaine, soit en 2024. Et le protagoniste du film sera Sunny Deol, et non Aamir Khan.

Déol ensoleillé est sur un petit nuage après le succès massif def Gadar 2et sa vieille rivalité avec le cinéaste Rajkumar Santoshi a également été résolu après Gadar 2, et le célèbre duo réalisateur et acteur est prêt à faire son retour avec Ghayal revient ou avec un film qui aura un fort angle pakistanais, selon les informations. Pour l’instant, Sunny Deol profite de son énorme succès et passe du temps avec sa famille, son père et l’acteur vétéran Dharmendra.

Déol ensoleilléqui est dépassé par le succès massif de Gadar 2a même été vu en train de verser des larmes lors de son apparition lee Aap Ki Adalat chat show tout en exprimant son désir de faire Gadar 2 une super réussite.