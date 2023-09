Effet du succès au box-office de Jawan : Shah Rukh Khan vient-il de confirmer Jawan 2 ?

Jawan fait fureur au box-office. Shah Rukh Khan, Nayanthara et Vijay Sethupathi ont livré un film qui a séduit le public avec son contenu masala explosif et ses messages subtils. Jawan voit l’acteur dans un double rôle de père et de fils. Les fans deviennent fous du personnage de Vikram Rathore, le père et retraité de l’armée. Ils veulent son propre spin-off. La fin du film laisse place à une nouvelle histoire. Aujourd’hui, Shah Rukh Khan a laissé entendre que Jawan pourrait bien avoir une autre suite. Cette fois, l’action pourrait se dérouler à l’étranger. Regarde ça…

Jawan 2 bientôt en route ?

Les fans disent que c’est l’un des meilleurs films de sa carrière dans l’espace masala. Alors que Pathaan a également réalisé des numéros fabuleux, les téléspectateurs desis et multiplex se connectent davantage à Jawan. Des suicides d’agriculteurs à l’autonomisation des femmes, le film parle des problèmes qui affligent la société. Un fan lui a demandé pourquoi il ne s’était pas associé au personnage de Kaali alias Vijay Sethupathi dans le film.

Monsieur kaali ke saath ‘deal’ kyu nahi kar rahe.. Je suis un grand fan de vijay sethupathi monsieur ! @iamsrk pic.twitter.com/kfnVTFfGAs Ajaypal Singh (@JAWAN_Ajay) 9 septembre 2023

Je suis aussi un grand fan de Vijay monsieur par Kaali ka kaala dhan toh le liya ab dekho doosron ke bhi Les banques suisses se lekar aata hoon Buss visa ka hi wait kar raha hoon. Ha ha !!! https://t.co/bgrzn77VVD Shah Rukh Khan (@iamsrk) 9 septembre 2023

Les fans ont confirmé que Jawan 2 est en route

Tout le monde est gaga de la façon dont Shah Rukh Khan explique l’importance des votes dans le film. Beaucoup ont dit que Jawan devrait être exonéré d’impôt en Inde. Les fans sont convaincus que Jawan 2 arrive bientôt. Jetez un œil aux réactions sur X (anciennement Twitter).

Shah Rukh Khan est connu pour son intelligence. La manière dont il a conçu son retour est exemplaire et inspirante pour tous ceux qui traversent une mauvaise passe dans la vie.