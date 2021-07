Effet Dravid ? Krunal Pandya étreignant Asalanka dans le 1er ODI Triggers Meme-fest

Krunal Pandya a été le choix des quilleurs du contingent indien alors que les impitoyables Men in Blue ont battu les hôtes, le Sri Lanka, de manière globale lors du 1er ODI à Colombo dimanche. Poursuivant un objectif de 263, l’Inde a franchi la ligne de la victoire avec 7 guichets et 80 livraisons à revendre. Alors que Prithvi Shaw (43 sur 24) a fait feu au sommet, son partenaire et skipper Shikhar Dhawan est resté invaincu pour un solide 86 en 95. À 1 point, est entré un Ishan Kishan imparable qui a encore martelé les quilleurs lankais en frappant un fougueux 59 sur 42.

La performance clinique de l’Inde a suscité de nombreux éloges, mais c’était Rahul Dravid, le nouvel entraîneur-chef de la jeune équipe indienne, qui était au centre de l’attention de tous les fans de Jammy qui s’étaient connectés depuis leur domicile. Alors que Dravid avait tendance au cours du match, il s’agissait d’un incident au cours de la 22e manche sri-lankaise, dont beaucoup ont estimé qu’il présentait le véritable «effet Rahul Dravid».

Krunal Pandya, bowling à Dhananjaya de Silva, s’est précipité pour récupérer le ballon après que ce dernier en ait frappé un directement au lanceur. Lors de sa tentative de sauver des points, Pandya a frappé le non-attaquant Charith Asalanka. Le duo l’a étreint et le match a continué.

Loin de l’action, cependant, les fans de cricket sur les réseaux sociaux ont rapidement rappelé que ce sont peut-être les enseignements de Dravid qui ont fait ressortir le véritable esprit sportif au milieu. Beaucoup d’autres l’ont simplement rejeté, affirmant que Dravid était inutilement crédité d’un simple geste – un spectacle courant sur le terrain de cricket.

Mais ensuite, les membres sont arrivés et se sont amusés à capturer le câlin Pandya-Asalanka avec des mèmes.

Heureusement, Dravid est entraîneur, sinon nous aurions eu besoin de videurs de club derrière chaque joueur défensif. — Silly Point (@FarziCricketer) 18 juillet 2021

Plus tôt, Kuldeep Yadav était stable et Yuzvendra Chahal décent avant que le blitz tardif de Chamika Karunaratane ne propulse le Sri Lanka à 262 pour 9.

Kuldeep (2/48 en 9 overs) et Chahal (2/52 en 10 overs) n’ont pas exactement traversé l’alignement des frappeurs sri-lankais, mais ont réussi suffisamment de livraisons de guichets pour étouffer le flux.

