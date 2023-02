Effet de succès Pathaan : Shah Rukh Khan prêt à remplacer Aamir Khan en tant qu’ambassadeur de la marque d’une application de paiement numérique ? Voici ce que nous savons

Le succès de Pathaan a de nouveau réveillé l’industrie envers Shah Rukh Khan. Le film a fait plus de Rs 650 crores au box-office mondial jusqu’à présent. Pathaan, qui était son retour au cinéma après quatre longues années, a créé une hystérie de masse comme aucune autre. La sortie du film est devenue une sorte de célébration de tous les fans de Shah Rukh Khan. Pathaan a également reçu une publicité indésirable avec toute la controverse autour de la chanson Besharam Rang et du nom Pathaan. Les extrémistes de droite se sont opposés au bikini orange porté par Deepika Padukone dans le film.

Maintenant, on dit que Shah Rukh Khan est prêt à remplacer Aamir Khan en tant qu’ambassadeur de la marque d’une application de paiement par téléphone. Nous supposons que c’est PhonePe. Un expert du commerce a déclaré qu’Aamir Khan était en mode contemplation après l’échec de Laal Singh Chaddha. Il ne souhaite pas signer d’avenants maintenant. La société a approché Shah Rukh Khan pour faire la publicité pour eux. La superstar Pathaan est déjà le visage de marques comme Hyundai, LG et Thumbs Up. Il n’y a pas encore de confirmation de la part de la société à ce sujet.

#Aamir Khan ne serait apparemment pas intéressé à signer des publicités de marque #LaalSinghChaddha et son ancienne marque #Paytm de l’Inde cherche à signer #SRK comme c’est le nouvel ambassadeur de la marque Harminder ??? (@Harmindarboxoff) 2 février 2023

Ce n’est pas tout. Il semble qu’un certain nombre de cinéastes hindis et du Sud soient venus voir Shah Rukh Khan avec des scénarios après le succès de Pathaan. On dit aussi que Yash Raj Films pourrait faire Dhoom 4 avec Shah Rukh Khan. Il a fait ses preuves dans le genre d’action avec des films comme Pathaan et Don. L’année 2023 est une grande année pour lui. Maintenant, l’attente est grande pour Jawan, qui sortira en juillet 2023.