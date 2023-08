Effet de réussite de Gadar 2 : Sunny Deol augmente ses honoraires, facture plus que Shah Rukh Khan et Salman Khan ?

Déol ensoleilléqui est devenu le premier acteur de plus de 60 ans à entrer dans le club des 400 crores de Bollywood grâce à son énorme succès de Gadar 2, aurait augmenté ses honoraires d’acteur. Oui le Gadar 2 Le succès a eu un impact positif sur la vie professionnelle de la star. Il envisage donc désormais de se concentrer davantage sur son jeu d’acteur et est en pourparlers sur plusieurs projets, de Frontière 2, Apné 2, Maa Tujhe Salmaan 2 et plus. À propos des rapports sur la hausse des honoraires de Sunny Deol, critique autoproclamé Kamaal R Khan s’est adressé à X, anciennement connu sous le nom de Twitter, et a partagé cette nouvelle et a même fouillé la superstar pour avoir facturé Rs 50 crore comme honoraires d’acteur. KRK dans son tweet, il s’est moqué de Sunny Deol et a écrit : « Un producteur a rencontré #SunnyDeol pour le signer pour son prochain film et Sunny a demandé 50Cr ! Mdr ! ».

Un producteur rencontré #SunnyDeol pour le signer pour son prochain film et Sunny a demandé 50Cr ! Mdr! KRK (@kamaalrkhan) 24 août 2023

Maintenant, si cette nouvelle est vraie, Sunny Deol a rejoint la ligue des superstars Shah Rukh Khan et Salman Khanqui facturerait entre 40 et 45 crores de roupies par film, en dehors de leur part des bénéfices s’ils produisaient les films.

Sunny Deol est submergé par le succès massif de Gadar 2, et jusqu’à présent, le film a gagné environ 419 millions et plus au box-office. Il ambitionne de battre le record mondial de Rajnikanthla dernière version à succès de, Geôlier, qui a gagné plus de 550 crores au box-office. Sunny Deol a voyagé à travers les villes et les pays pour promouvoir Gadar 2 même après la sortie du film, et maintenant le dernier buzz est que le film sera projeté au Nouveau Parlement.

BLOCKBUSTER DE TOUS LES TEMPS #Gadar2 FAIT DES Ravages au cours de la semaine 2 Des poches massives sur ???, continuent d’établir de NOUVEAUX RÉFÉRENCES Continueront également à dominer le cœur du pays au cours de la semaine 3 [Week 2] Ven 20,50 cr, Sam 31,07 cr, Dim 38,90 cr, Lun 13,50 cr, Mar 12,10 cr, Mer 10 cr, Jeu 8,40 cr. pic.twitter.com/3DUHj2GIvz Taran Adarsh ​​(@taran_adarsh) 25 août 2023

Gadar 2 jeC’est une suite du film à succès Gadar de Sunny Deol, sorti en 2001, et maintenant, après le succès massif de Gadar 2, l’acteur serait en pourparlers pour le tournage de Frontière 2. C’est une suite à Frontière, qui est à ce jour le film patriotique le plus regardé du cinéma indien. Pendant ce temps, Sunny Deol profite de la fête autour de Gadar 2, et ce fut un succès bien mérité pour l’acteur à cet âge.