Effet de débâcle d’Adipurush : Nitesh Tiwari étant extrêmement prudent avec Ranbir Kapoor, le Ramayan d’Alia Bhatt, voici comment

Adipurush vedette Prabhas, Kriti Sanon, Saif Ali Khan et d’autres ont été critiqués par le public. Le Om Raut le réalisateur n’a pas plu au public qui l’a qualifié de manque de respect envers la mythologie épique hindoue. Et il y a plus d’adaptations de Ramayan qui sont prévues. L’un d’eux est Nitesh Tiwaric’est Ramayan qui aurait étoiles Ranbir Kapoor et Alia Bhat comme Seigneur Ram et Sita. Et ils sont extrêmement prudents quant à la réalisation du film et prévoient des étapes pour la même chose.

Après la débâcle d’Adipurush, Nitesh Tiwari se méfie-t-il du Ramayan ?

Selon un rapport publié sur un portail d’informations sur le divertissement en ligne, le cinéaste de Chhichhore Nitesh Tiwari, qui prévoit une adaptation de Ramayan, s’occupera lui-même de l’apparence car il ne veut pas que les personnages aient l’air funky. Tiwari veut le garder aussi authentique que possible. Il veille à ne manquer de respect à personne. Nitesh Tiwari est également très particulier à propos des chansons du film et ne veut rien y inclure de controversé.

Et puisqu’ils vont montrer des dieux à l’écran, aucun maquillage contemporain ne serait utilisé, révèle l’analyste commercial Ramesh Bala à India Today. « Fondamentalement, ils doivent être prudents sur tous les aspects. Adipurush ne doit pas être répété. Faites-le d’une manière que le public acceptera », ajoute-t-il. Après avoir vu la réponse à Adipurush, les créateurs de Ramayan seront également très critiques à propos des dialogues.

Yash refuse de jouer Raavan dans le Ramayan de Nitesh Tiwari ?

Selon plusieurs médias, la star de KGF, Yash, a été approchée pour jouer le rôle de Raavan dans le film qui pourrait mettre en vedette Ranbir Kapoor et Alia Bhatt. Cependant, un rapport de News18.com a partagé que Yash avait refusé le rôle du roi de Lanka. Le rapport indique que l’acteur n’a pas voulu essayer un rôle négatif. Un rapport publié dans India Today indique que Yash est très conscient de ce que ses fans attendent de lui et que ce n’est certainement pas un rôle négatif. Il respecte toujours ses fans et ne voudrait en aucun cas les décevoir, a déclaré un initié au portail.

Pour ce projet ambitieux, les créateurs prévoient de faire appel à Namit Malhotra pour les effets visuels. Sa société VFX est également connue pour réaliser des films tels que Dune, Tenet et Brahmastra.