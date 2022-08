Effet box-office de Laal Singh Chaddha : “Heartbroken” Aamir Khan va-t-il faire une pause avant de passer à son prochain film ?

Laal Singh Chaddha n’a pas répondu aux attentes. Aamir Khan et Kareena Kapoor Khan Le film vedette Laal Singh Chaddha est sorti il ​​y a quelques jours et a été un énorme désastre au box-office. Le film d’Aamir Khan était autrefois le film le plus attendu de ces deux dernières années. Mais juste avant la sortie du film, il y a eu un boycott massif de Laal Singh Chaddha et Twitter et les réseaux sociaux étaient en ébullition à ce sujet. Et maintenant, de nouveaux rapports ont fait surface sur le prochain mouvement d’Aamir Khan après l’échec de son film.

Aamir Khan va faire une pause après la débâcle de Laal Singh Chaddha

En raison du boycott de Laal Singh Chaddha et de la tendance Bollywood, le destin du film d’Aamir Khan et Kareena Kapoor Khan semblait risqué. Et après la réponse choquante, les choses ont pris une tournure radicale. Et au milieu de tout cela, un rapport sur le calendrier d’Aamir Khan a fait surface. Avant de passer à la suite, l’acteur va faire une pause, précisent plusieurs médias. Laal Singh Chaddha est à la mode dans l’actualité du divertissement et pour toutes les mauvaises raisons.

Selon un rapport publié dans Mid-day states Mensxp, Aamir Khan a le cœur brisé par la réponse à son film, Laal Singh Chaddha. Et pour faire face au même, il va faire une pause de 2 mois. Il s’envolerait pour les États-Unis avec son ex-femme, Kiran Rao et leur fils, Azad Rao Khan. On dit qu’il veut faire une pause avant de passer à son prochain film/entreprise. Le film a frappé environ Rs 56 crore sur le front intérieur, rapporte Bollywood Hungama.

Le résultat désastreux de Laal Singh Chaddha

Laal Singh Chaddha est un remake hindi du film de Tom Hanks, Forrest Gump. Les internautes avaient critiqué le perfectionniste Aamir Khan pour ses talents d’acteur lors de la sortie du film. De plus, la tendance au boycott a considérablement gêné le film. Aamir Khan a reçu beaucoup de réactions négatives à cause de certaines de ses déclarations précédentes sur l’intolérance. Aamir avait demandé aux masses de ne pas boycotter le film et cela l’a peiné quand les gens l’ont traité d’anti-national. Kareena a également été brutalement critiquée pour être revenue sur sa remarque de népotisme et avoir demandé aux fans de ne pas boycotter le film.

Outre Aamir et Kareena, Laal Singh Chaddha d’Adavit Chandan met également en vedette Naga Chaitanya et Mona Singh.