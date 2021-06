Effectif complet, calendriers complets, joueurs clés à surveiller

Avec le souvenir de la sortie prématurée de la dernière fois loin derrière, la République tchèque amène une équipe reconstruite au Championnat d’Europe de cette année. Les Tchèques se sont qualifiés pour le tournoi continental pour la septième fois consécutive, se sont hissés au premier rang de la Ligue des Nations et ont bien commencé leur campagne de qualification pour la Coupe du monde 2022 avec un match nul 1-1 contre la meilleure équipe de la FIFA, la Belgique. L’avenir n’était pas si radieux il y a cinq ans. L’équipe a terminé dernière de son groupe Euro 2016 avec un seul point sur un match nul 2-2 contre la Croatie et des défaites contre l’Espagne et la Turquie. Et le pire était à venir. Les grandes stars de l’équipe, le gardien Petr Cech et le milieu de terrain Tomáš Rosický, figuraient parmi plusieurs joueurs de base qui ont pris leur retraite. L’échec de la qualification pour la Coupe du monde 2018 en Russie a inévitablement suivi et aggravé la crise.

La goutte d’eau a été une humiliante défaite 5-1 contre la Russie lors d’un match amical international en septembre 2018.

Une action urgente s’imposait pour renverser la vapeur et Jaroslav Šilhavý, qui a repris le poste d’entraîneur, s’est avéré être le bon choix. Ancien joueur, Šilhavý avait été assistant de l’entraîneur Karel Bruckner de 2002 à 2008 à une époque où les Tchèques étaient connus pour leur football offensif fluide, aidant l’équipe à atteindre les demi-finales de l’Euro 2004.

Contrairement à Bruckner, Šilhavý n’a pas les stars du passé comme Rosický, Pavel Nedved ou Karel Poborský, mais il a toujours des joueurs qui peuvent faire la différence. Le noyau de son équipe est composé d’anciens et d’actuels joueurs de Slavia Prague, une équipe qui vient de remporter son troisième titre de champion tchèque consécutif et a atteint les quarts de finale de la Ligue Europa à deux reprises au cours des trois dernières années.

Deux d’entre eux, le milieu de terrain Tomáš Soucek et le défenseur Vladimír Coufal – désormais coéquipiers à West Ham en Premier League – sont des noms clés de l’équipe de Silhavy avec un autre ancien milieu de terrain du Slavia, Alex Král du Spartak Moscou.

Mais deux autres joueurs du Slavia, normalement titulaires de l’équipe nationale, manqueront le tournoi pour différentes raisons.

Le milieu de terrain Lukáš Provod, qui a marqué un but pour aider le Slavia Prague à éliminer Leicester de la Ligue Europa au stade King Power le 26 février et a marqué un autre but contre la Belgique le 27 mars, souffre d’une grave blessure au genou droit.

Ondrej Kúdela, quant à lui, fait appel contre une interdiction de 10 matchs pour avoir abusé racialement d’un adversaire noir lors d’un match de Ligue Europa.

Les Tchèques débutent leur campagne pour l’Euro 2020 le 14 juin contre l’Ecosse à Glasgow. C’est dans la même ville que Kúdela a été accusé d’avoir agressé racialement le milieu de terrain des Rangers Glen Kamara le 18 mars.

Kúdela a reconnu avoir insulté Kamara mais a nié avoir utilisé un langage raciste.

Les Tchèques affronteront également la Croatie à Glasgow dans le groupe D avant de jouer contre l’Angleterre au stade de Wembley à Londres. Ils ont battu les Anglais 2-1 en octobre 2019, la première défaite de l’Angleterre en éliminatoires d’Europe ou de Coupe du monde depuis 10 ans.

Un autre joueur tchèque à surveiller sera Adam Hložek. L’attaquant du Sparta Prague, âgé de 18 ans, est devenu le plus jeune joueur à réaliser un tour du chapeau en championnat tchèque. En seulement 19 matches de championnat cette saison, Hložek a marqué 15 buts et ajouté sept passes décisives. Lors du dernier match de la saison, Hložek a marqué quatre buts en première mi-temps dans une défaite 6-1 de Brno avant d’être remplacé à la mi-temps.

En 2016, l’entraîneur de la République tchèque de l’époque, Pavel Vrba, n’a pas emmené l’attaquant Patrik Schick en France car, à 20 ans, il semblait trop jeune et inexpérimenté. Il est peu probable que ilhavý fasse la même erreur dans le cas de Hložek, qui a suscité l’intérêt de Liverpool, Leipzig, Dortmund et de l’AC Milan.

Euro 2020 : fiche de la République tchèque

Distinctions : Championnat d’Europe 1976 (en Tchécoslovaquie)

Performance précédente en Euro : A joué dans tous les tournois de l’Euro depuis son indépendance en 1993. Meilleure performance : finaliste en 1996 (en tant que République tchèque), demi-finales en 2004

Classement FIFA : 40

Surnom: Narodak (Équipe nationale)

Entraîneur: Jaroslav Silhavy

Joueurs vedettes : Tomas Soucek, Vladimir Darida, Vladimir Coufal

Principaux clubs : Slavia Prague, Sparte Prague, Viktoria Plzen

Comment se sont-ils qualifiés : Deuxième du groupe A

Calendrier de l’Euro 2020 :

vs Ecosse – 14 juin, 18h30

vs Croatie – 18 juin, 21h30

vs Angleterre – 23 juin, 00h30

Équipe de 26 joueurs :

Gardiens de but : Ales Mandous (Sigma Olomouc), Jiri Pavlenka (Werder Brême/GER), Tomas Vaclik (Séville/ESP)

Défenseurs : Jan Boril (Slavia Prague), Jakub Brabec (Viktoria Plzen), Ondrej Celustka (Sparta Prague), Vladimir Coufal (West Ham/ENG), Pavel Kaderabek (Hoffenheim/GER), Tomas Kalas (Bristol City/ENG), Ales Mateju ( Brescia/ITA), David Zima (Slavia Prague)

Milieu de terrain : Antonin Barak (Vérone/ITA), Vladimir Darida (Hertha Berlin/GER), Adam Hlozek (Sparta Prague), Tomas Holes (Slavia Prague), Jakub Jankto (Sampdoria/ITA), Alex Kral (Spartak Moscou/RUS), Lukas Masopust (Slavia Prague), Jakub Pesek (Slovan Liberec), Michal Sadilek (Slovan Liberec), Tomas Soucek (West Ham/ENG), Petr Sevcik (Slavia Prague)

En avant : Michael Krmencik (PAOK/GRE), Tomas Pekhart (Legia Varsovie/POL), Patrik Schick (Bayer Leverkusen/GER), Matej Vydra (Burnley/ENG)

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici