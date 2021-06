Effectif complet, calendriers complets, joueurs clés à surveiller

Après avoir atteint les 16 derniers au Championnat d’Europe il y a cinq ans, les espoirs de succès de la Slovaquie au tournoi de cette année reposeront sur le même joueur que la dernière fois.

Cinq entraîneurs différents étaient aux commandes et une poignée d’habitués ont pris leur retraite depuis l’Euro 2016, mais le capitaine Marek Hamšík reste la figure de proue de l’équipe.

Désormais privé de Martin Škrtel, Stanislav Šesták, Adam Nemec et Ján Ďurica, Milan Škriniar dirige la défense tandis que l’équipe compte sur la créativité et la vision de Hamšík pour son jeu offensif.

Personne n’a joué plus de matchs (126) ou marqué plus de buts (26) pour la Slovaquie que Hamšík, qui a fait ses débuts internationaux en 2007.

La grande question pour l’entraîneur slovaque Štefan Tarkovič, cependant, est de savoir si Hamšík peut encore produire sur les plus grandes scènes.

Le milieu de terrain offensif, qui aura 34 ans en juillet, a disparu des projecteurs après avoir mis fin à son passage de 11 ans à Naples début 2019 pour rejoindre le club chinois de Dalian.

Les problèmes de voyage au milieu de la pandémie de coronavirus et son objectif d’obtenir du temps de jeu avant l’Euro 2020 l’ont incité à revenir au football européen cette année.

Il a rejoint l’IFK Göteborg en mars pour un contrat de six mois. Göteborg espérait que Hamšík rapprocherait le club de son premier titre national depuis 2007, mais une blessure au mollet l’a contraint à renoncer au début de la saison de championnat suédois en avril.

La Slovaquie affrontera la Pologne et la Suède à Saint-Pétersbourg et l’Espagne à Séville dans le Groupe E.

L’Euro 2020 marque la troisième participation de la Slovaquie à un tournoi majeur depuis qu’elle est devenue un pays indépendant en 1993. Elle a progressé par rapport à son groupe les deux fois précédentes, et Hamšík a été à chaque fois un élément essentiel du succès de l’équipe.

Lors de la Coupe du monde 2010, Hamšík et l’attaquant Róbert Vittek ont ​​aidé la Slovaquie à remporter une victoire cruciale 3-2 sur l’Italie, qui a renvoyé les champions en titre à la maison après la phase de groupes. La Slovaquie a fini par perdre face aux Pays-Bas, finalistes, en huitièmes de finale.

Lors de l’Euro 2016, la Slovaquie a battu la Russie 2-1, Hamšík inscrivant le deuxième but, avant de tenir l’Angleterre à un match nul 0-0. La Slovaquie s’est qualifiée comme l’une des meilleures équipes à la troisième place, mais a perdu contre l’Allemagne lors du premier tour à élimination directe.

La Slovaquie est en difficulté depuis. L’équipe n’a pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde 2018, a terminé dernière de son groupe de la Ligue des nations l’année dernière et n’a atteint l’Euro 2020 qu’en battant l’Irlande aux tirs au but et l’Irlande du Nord en prolongation lors des éliminatoires.

Sans Hamšík, la Slovaquie a mal commencé sa campagne de qualification pour la Coupe du monde 2022 en mars, lorsqu’elle n’a pas réussi à battre Chypre et Malte. L’équipe a récupéré un peu avec une victoire 2-1 sur la Russie.

À la recherche de plus de régularité au Championnat d’Europe, Tarkovič, qui était l’assistant de Ján Kozák à l’Euro 2016 et a remplacé Pavel Hapal en octobre, se tournera à nouveau vers Hamšík.

EURO 2020 : FICHE D’INFORMATIONS SUR LA SLOVAQUIE

Honneurs: Rien

Performances précédentes en euros : Une participation — Euro 2016, éliminé en phase de groupes

Classement FIFA : 36

Surnom: Représenter

Entraîneur: Stefan Tarkovic

Joueurs vedettes : Marek Hamsik, Milan Skriniar

Principaux clubs : Slovan Bratislava, MSK Zilina

Comment se sont-ils qualifiés : Vainqueur des play-offs

Euro 2020 : Calendrier

vs Pologne – 14 juin, 21h30

vs Suède – 18 juin, 18h30

vs Espagne – 23 juin, 21h30

Équipe de 26 joueurs :

Gardiens de but : Martin Dubravka (Newcastle/ANG), Dusan Kuciak (Gdansk/POL), Marek Rodak (Fulham/ANG)

Défenseurs : David Hancko (Sparta Prague/CZE), Tomas Hubocan (Omonia Nicosia/CYP), Martin Koscelnik (Slovan Liberec/CZE), Peter Pekarik (Hertha Berlin/GER), Lubomir Satka (Lech Poznan/POL), Milan Skriniar (Inter Milan) /ITA), Martin Valjent (Majorque/ESP), Denis Vavro (Huesca/ESP)

Milieu de terrain : Laszlo Benes (Augsburg/GER), Ondrej Duda (Cologne/GER), Jan Gregus (Minnesota United/USA), Marek Hamsik (IFK Gothenburg/SWE), Lukas Haraslin (Sassuolo/ITA), Jakub Hromada (Slavia Prague/CZE) , Patrik Hrosovsky (Genk/BEL), Juraj Kucka (Parme/ITA), Stanislav Lobotka (Napoli/ITA), Robert Mak (Ferencvaros/HUN), Tomas Suslov (Groningue/NED), Vladimir Weiss (Slovan Bratislava)

En avant : Robert Bozenik (Feyenoord/NED), Michal Duris (Omonia Nicosie/CYP), Ivan Schranz (Jablonec/CZE)

