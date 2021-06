Effectif complet, calendriers complets, joueurs clés à surveiller

La dépendance de la Pologne vis-à-vis de Robert Lewandowski est la plus grande préoccupation de l’équipe pour le Championnat d’Europe.

Lewandowski, 32 ans, est déjà le meilleur buteur du pays avec 66 buts en un record de 118 apparitions, et il vient de battre le record de 49 ans de Bundesliga pour les buts en une saison avec 41 en 29 apparitions pour le Bayern Munich.

Un peu plus de ses 10 derniers matchs, Lewandowski a marqué 17 buts.

Le sélectionneur polonais Paulo Sousa, qui a étonnamment été nommé à la tête de l’équipe en janvier, doit préparer ses joueurs pour tirer le meilleur de Lewandowski, tout en considérant ses options de sauvegarde en cas d’absence de son capitaine.

Sousa est un ancien milieu de terrain du Portugal qui entame son premier tournoi majeur en tant qu’entraîneur de l’équipe nationale, et il a déjà vu ce qui peut arriver si Lewandowski est absent de la formation.

L’habile attaquant s’est blessé au genou lors de la victoire 3-0 de la Pologne en qualification pour la Coupe du monde contre Andorre le 28 mars. Sans lui dans l’alignement, la Pologne a ensuite perdu son prochain match contre l’Angleterre 2-1.

L’absence de Lewandowski au cours des quatre semaines suivantes a sans doute nui au Bayern en Ligue des champions – le n ° 9 aurait presque certainement converti certaines des nombreuses occasions de la défaite en quart de finale contre le Paris Saint-Germain.

Le prédécesseur de Sousa, Jerzy Brzęczek, a été licencié après avoir échoué à tirer le meilleur parti du plus grand atout de la Pologne. La Pologne a terminé avec deux défaites et deux nuls dans un groupe de la Ligue des Nations avec le Portugal et l’Italie, et le style d’équipe prudent de Brzęczek a été qualifié de « effrayé » par le président de la fédération polonaise de football, Zbigniew Boniek.

Adam Nawałka, qui avait dirigé l’équipe pendant cinq ans avant de se retirer après la Coupe du monde 2018, s’en était mieux tiré avec un système mis en place au profit de Lewandowski.

Sousa cherche à faire de même et a déjà radicalement modifié la configuration de Brzęczek pour une concentration plus offensive, en commençant par trois à l’arrière.

Lewandowski sera soutenu à l’avant par Arkadiusz Milik, qui a passé la saison dernière à Marseille en prêt de Naples, mais l’attaquant du Hertha Berlin Krzysztof Piątek est absent du tournoi en raison d’une blessure à la cheville.

D’autres options en attaque incluent Dawid Kownacki du Fortuna Düsseldorf, Karol Świderski du PAOK Thessalonique et Jakub Świerczok de Piast Gliwice – une inclusion surprise malgré une belle saison pour le club polonais. Cependant, aucun ne se rapproche du calibre de Lewandowski.

La Pologne débutera contre la Slovaquie à Saint-Pétersbourg le 14 juin, puis affrontera l’Espagne à Séville le 19 juin avant de retourner en Russie pour affronter la Suède quatre jours plus tard. C’est un aller-retour de plus de 7 000 kilomètres (près de 4 500 milles).

La Pologne a d’autres piliers dans l’équipe, notamment le pilier défensif Kamil Glik de Bénévent et le milieu de terrain Grzegorz Krychowiak du Lokomotiv Moscou. Glik, aujourd’hui âgé de 33 ans, compense le manque de rythme d’anticipation, tandis que Krychowiak – qui a précédemment joué pour Reims, Séville et le PSG – contribue à son expérience et à son jeu de position.

Dans le but, cependant, Sousa fait face à un dilemme. Le titulaire régulier Wojciech Szczęsny est en mauvaise forme, donc le gardien de West Ham Łukasz Fabiański pourrait prendre sa place.

Peu importe qui commence dans le but, la majeure partie de l’attention sera de l’autre côté.

EURO 2020 : Fiche d’information sur la Pologne

Honneurs: Rien

Performances précédentes en euros : Trois participations, meilleure performance en quarts de finale en 2016

Classement FIFA : 21

Surnom: Bialo-czerwoni

Entraîneur: Paulo Sousa

Joueurs vedettes : Robert Lewandowski, Piotr Zielinski, Wojciech Szczesny

Principaux clubs : Legia Varsovie, Wisla Cracovie, Lech Poznan

Comment se sont-ils qualifiés : Haut du groupe G

Calendrier Euro 2020

vs Slovaquie – 14 juin, 21h30

vs Espagne – 20 juin, 00h30

vs Suède – 23 juin, 21h30

Équipe de 26 joueurs :

Gardiens de but : Lukasz Fabianski (West Ham/ANG), Wojciech Szczesny (Juventus/ITA) Lukasz Skorupski (Bologne/ITA)

Défenseurs : Kamil Glik (Benevento/ITA) Maciej Rybus (Lokomotiv Moscou/RUS), Bartosz Bereszynski (Sampdoria/ITA), Jan Bednarek (Southampton/ENG), Pawel Dawidowicz (Hellas Verona/ITA), Michal Helik (Barnsley/ENG), Kamil Piatkowski (Rakow Czestochowa), Tomasz Kedziora (Dynamo Kiev/UKR), Tymoteusz Puchacz (Lech Poznan)

Milieu de terrain : Przemysław Frankowski (Chicago Fire/USA), Grzegorz Krychowiak (Lokomotiv Moscou/RUS), Piotr Zielinski (Napoli/ITA), Mateusz Klich (Leeds/ENG). Kamil Jozwiak (Derby/ENG), Jakub Moder (Brighton/ENG), Przemyslaw Placheta (Norwich/ENG), Kacper Kozlowski (Pogon Szczecin), Karol Linetty (Turin/ITA)

En avant : Dawid Kownacki (Fortuna Düsseldorf/GER), Robert Lewandowski (Bayern Munich/GER), Arkadiusz Milik (Marseille/FRA), Karol Swiderski (PAOK/GRE), Jakub Swierczok (Piast Gliwice)

